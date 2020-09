Guantazo de Herrera a Sánchez por culpar a los españoles de relajarse con los rebrotes: «Él disfrutó del verano como un cochino en una charca»

Culpar a los españoles de los rebrotes cuando el propio presidente del Gobierno animó a esos mismos ciudadanos a salir es de traca.

Carlos Herrera, en su editorial de este 2 de septiembre de 2020 en ‘Herrera en COPE‘ ha dejado bien a las claras que Pedro Sánchez maneja a la perfección un doble discurso donde es capaz de decir una cosa y la contraria sin ponerse colorado.

Para comenzar a calentar el ambiente, Herrera hacía referencia a la información con la que abría portada el diario ABC sobre los datos del Instituto Carlos III en el que se contabilizaban ya más de 46.000 fallecidos por coronavirus en España:

Por más que el Gobierno quiera vender otra cosa, los datos son tozudos. Tenemos que tener en cuenta cuánta gente están ingresadas, tratas por coronavirus o fallecen. Este miércoles, el diario ABC publica una información en la los datos del Instituto Carlos III vuelven a contradecir al Ejecutivo de Sánchez. No esperen a que el Gobierno busque una alternativa al estado de alarma, y sobre todo no exijan al Ejecutivo que reconozca los verdaderos números de fallecidos por coronavirus. Hay están las informaciones de ABC sobre el número registrado por el Instituto Carlos III y el MOMO. Más allá de los datos y la desinformación del Gobierno quédense con los datos. Son 50.000 muertos que han teñido de negro este verano.

Carlos Herrera afirma que han tenido que ser las comunidades autónomas las que han tenido que ir implementando medidas frente al pasotismo y la pasividad del Gobierno:

Asimismo, después de escuchar la entrevista de Pedro Sánchez en la Cadena SER, el director de ‘Herrera en COPE’ describe con una frase contundente lo que el presidente ha hecho estas vacaciones y considera increíble que ahora culpe a los españoles de haber seguido su ejemplo:

Incluso, para más inri y sonrojo para Sánchez, Carlos Herrera recuperó un fragmento del discurso del presidente del Gobierno durante la campaña electoral de las elecciones gallegas en el que animaba a la gente a no tener miedo al virus y a disfrutar en la calle de la nueva normalidad, unas declaraciones muy diferentes al mensaje que se empeña en lanzar ahora.

Finalmente, para Herrera la cuestión que se sustancia es poner contra la pared a la Comunidad de Madrid por razones meramente políticas, porque gobierna el PP de Isabel Díaz Ayuso:

Madrid es el principal objetivo político de Sánchez. Seguirán bombardeando a Ayuso, pero para quitarla de en medio necesitan a una persona que no tiene que ser Ángel Gabilondo, que no es de la línea de Sánchez. Lo que necesitan es un guerrillo de nómina como el delgado del Gobierno, Franco, que hace lo que se le diga. Todo es porque una mayoría en Madrid no quiso apoyar esta ‘izquierda singular’ de Sánchez y sus amiguitos.