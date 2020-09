Losantos ajusticia a Bal por quitar importancia al desprecio de Sánchez hacia Arrimadas: «¡Eres más cobarde que Casado!»

Inés Arrimadas humillada por Pedro Sánchez y su compañero en Ciudadanos, Edmundo Bal, restando importancia al incidente.

Federico Jiménez Losantos comentaba en su editorial en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) este 10 de septiembre de 2020 lo sucedido en el pleno del Congreso de los Diputados en la jornada del 9 de septiembre de 2020 y se llevaba las manos a la cabeza ante el maltrato primero de Pedro Sánchez hacia Inés Arrimadas:

Desde ayer, la mujer más humillada de la política española es Inés Arrimadas. Lo vimos y lo oímos prácticamente en directo y es que no nos lo podíamos creer. Porque tú puedes romper una alianza política, pero no es necesario insultar salvo que seas el macarra de sauna Adán que siempre ha sido. Y esa pinta de macarra, chulo playa, matón, maltratador por vicio sin que haya ningún conflicto es la que exhibió ayer con Inés Arrimadas.

Precisaba Losantos que en parte la propia Arrimadas facilitó esa actitud del presidente del Gobierno por haberle hecho el caldo gordo:

Ella se ha arrastrado, ha ido de rodillas. Solo le faltó la mantillita negra para peregrinar a La Moncloa diciendo «perdóname, perdóname, por no haber sido sumisa». Después de haberle ganado las primarias a Igea decía lo contrario, a ver si vuelven a ser socialdemócratas. ¡Qué no hay espacio para la socialdemocracia, que este es un Gobierno comunista, que preside un socialista con dos leyes, la de Memoria Histórica y la de Violencia de Género absolutamente totalitarias! Solo con esas dos se puede instalar una dictadura casi perfecta. No llevamos un año con esta gentuza en el poder y estamos patas arriba.

El periodista de esRadio dejaba caer la posibilidad de que Pablo Iglesias habría convencido a Sánchez de que con los escindidos del PdeCat ya no hacía falta recurrir a Ciudadanos:

Total que la humilló, la corneó…pero, vamos a ver, ¿no era la salvación, la tranquilidad? No, porque Iglesias, en su limitación intelectual, cogió el lápiz y había hecho cuentas. Se lo dije antes de que pasara, que este había hecho unas cuentas en las que con los cuatro pedecatos mentecatos que se han ido de los Pujoles, Cocomocho, les salen las cuentas. Ya no hace falta Inés, así que aprovechó una pregunta de Rufián en la que solo le faltó ir al escaño de Inés y darle de bofetadas hasta tumbarla.

Y pasaba a sacudir a Edmundo Bal:

Ahora lo oirán ustedes porque es que yo no he visto un caso de cobardía como este. Vamos a ver, cuando te insultan, te menosprecian, te abofetean, te escupen y se ríen de ti tú puedes hacer dos cosas. O huír o pelear. Tú tienes que pelear para ganar tu propia estimación y el respeto social. Ahora, cuando dices, si no me ha hecho nada y llevas el ojo colgando, aparte de cobarde, tú es que eres imbécil. ¿Pero no ves que te va a pegar otra vez?

Yo nunca he visto a todo un partido humillado de esa manera. Lo he visto ser atacado ferozmente, pero humillar a unas personas a la cara, porque es que en el Parlamento estás a esta distancia, reírse de ellas después de haberlas tenido durante dos meses como si fueran el niño de Belén yo, la verdad, no lo había visto nunca. Y encima vean la briosa reacción de Don Edmundo Bal, que dice que son discusiones de patio de colegio. Vamos a ver, Edmundo, que como abogado del Estado estabas muy bien, como parlamentario das pena y a veces hasta cierta irritación.