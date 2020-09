Carmen Lomana destroza a Fernando Simón por sus pintas: «Alguien de Sanidad tendría que haber aparecido siempre perfectamente aseado»

Carmen Lomana es absolutamente transparente, como debe ser alguien en televisión -para alegría del espectador-, y lo es especialmente si le preguntan por su campo: el de la imagen.

La popular colaboradora en medios participaba este domingo 13 de septiembre de 2020 en el ‘Fin de Semana’ de COPE, respondiendo a las preguntas de Cristina López Schlichting, y no defaudó Lomana.

Claro, que la presentadora sabía bien dónde hurgar, y eso que se trata de las preguntas enviadas por los oyentes… En este caso, destacó la respuesta sobre el nuevo outfit del afamado Fernando Simón.

«Tú que siempre has sido un poco crítica con Simón: ¿qué te parece el nuevo ‘look’ que ha hecho de pelo? ¿Crees que le va a venir bien para el cambio o no?»

Mira, a este señor lo único que le vendría bien es que fuera coherente con lo que dice. Y que no dijera un día una cosa, otro día otra. Y bueno, que aparezca más aseado y con el pelo… Que parecía… No sé lo que parecía… Una escarola ese pelo… Que aparezca un poco más aseado y más…

No le falta razón a Lomana en los apuntes estéticos que hace, pero como bien dice ella misma, lo importante es lo que este señor ha dicho como máximo responsable o portavoz de la pandemia en España:

Se ha estado contradiciendo continuamente: que aquí no iba a haber covid, que no teníamos que llevar mascarillas porque eran más bien tóxicas (claro, puede ser porque no habían comprado), que teníamos que llevar guantes, luego que guantes no… Podríamos hacer un catálogo inmenso, como con 50 cosas… Que hoy digo Diego y mañana digo todo lo contrario.