Barceló saca los colores al descarado ministro Illa en la SER: "No me reúno con el comité científico desde julio, no sé si Simón..."

España sumida en una segunda ola de contagios del coronavirus, coincidiendo, justo, con el regreso de Fernando Simón de grabar un programa de televisión con Jesús Calleja. ¡Vaya!

Se pasó todo el mes de agosto el portavoz de la pandemia en España diciendo que no había ninguna segunda oleada en España por el momento, a pesar de los índices que apuntaban a lo contrario. Pero ya saben que Simón, el ídolo de la izquierda, habla mucho y parece muy majo, pero hacer, hace poco o nada.

Está en la línea directamente del máximo responsable; Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Colocado por Sánchez para llevar uno de los ministerios ‘marías’, se ha encontrado con una nave que le viene inmensa azotándole sin parar en este 2020. Pero aquí no pasa nada, nadie dimite, incluso ni con la desvergüenza que soltó este 22 de septiembre el propio Illa en la Cadena SER, con Àngels Barceló:

Illa : Mire, no, desactivado no.

Illa: Yo personalmente no me he reunido con ellos en los últimos meses. Ignoro… Tendría que confirmar si el doctor Simón, que es quien lo dirige, se ha reunido con ellos. Me consta que está en contacto permanente con sus miembros y que algunas decisiones sí las comparte con ellos.