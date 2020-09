Ángels Barceló ‘ametralla’ a preguntas al ministro de Justicia para que confiese que su Gobierno vetó al Rey en Cataluña

No fue un momento precisamente cómodo para el ministro de Justicia.

Juan Carlos Campo, entrevistado por Ángels Barceló este 24 de septiembre de 2020 en la Cadena SER, en el programa ‘Hoy por hoy‘, pasó las de Caín con una de las cuestiones que, impepinablemente, iba a formular la directora del espacio radiofónico.

Esa pregunta espinosa no era otra que saber quién estaba detrás del veto a la presencia del Rey Felipe VI en la entrega de los despachos a los nuevos jueces que se va a llevar a cabo el 25 de septiembre de 2020 en Barcelona, concretamente en la Escuela Judicial.

El titular de Justicia intentó despejar balones, pero no estaba Barceló por la labor de conformarse con una respuesta vaga y se produjo un momento bastante tirante.

La estrategia de Campo consistió en escudarse en la idea de que alguien, un ente abstracto, había poco menos que tomado la decisión de persuadir al monarca español para que no pisara la Ciudad Condal, pero la presentadora acabó por decir en la misma cara del ministro que había sido el Ejecutivo de Sánchez quien había acordado esa medida.

Este es el momento del intercambio de preguntas-respuestas entre Barceló y el titular de la cartera de Justicia:

Ángels Barceló: «Usted ministro, ¿cree que está bien decidido que el Rey no viaje mañana a Barcelona?»

Juan Carlos Campo: «Lo que creo es que tenemos que dar normalidad a las cosas. Quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado y se habrá tomado sopesando muchas variables y por tanto veamos esa normalidad en las cosas. Sinceramente, creo que montamos incendios sobre temas que, no digo yo que no tengan trascendencia, que la tienen, y lamento que el Rey no esté presidienco un acto que para mí es tan emotivo. He asistido muchos años, soy juez y me parece importantísimo que esté, pero yo creo que en la ponderación de bienes hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. Creo que en la mente de todos están una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y la Monarquía lo es».

Ángels Barcelo: «Quien ha tomado esa decisión ha sido el Gobierno…»

Juan Carlos Campo: «La decisión se ha tomado analizando todas las variables que le estoy diciendo y la ha tomado quien la tenía que tomar».

Ángels Barceló: «¿El Gobierno?»

Juan Carlos Campo: «Quien la tenía que tomar»

Ángels Barceló: «¿Por qué no me dice que ha sido el Gobierno?»

Juan Carlos Campo: «Quien la tenía que tomar»

Ángels Barceló: «Vale, la ha tomado el Gobierno, ¿por un tema de seguridad?»

Juan Carlos Campo: «Le digo que hay todo un paquete de razones que han aconsejado a tomar esa decisión».

Ángels Barceló: «Y usted considera, como la vicepresidenta del Gobierno (Carmen Calvo) que esa decisión está bien tomada».

Juan Carlos Campo: «Sin duda».