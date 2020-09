Herrera mete un ‘leñazo’ colosal a Carmelo Encinas por quejarse de que la derecha se apropie de la defensa del Rey

Colean aún y seguirán coleando las últimas faltas de respeto descomunales del Gobierno de socialistas y comunistas al rey Felipe VI.

Los unos, los de Sánchez, porque le prohibieron ir a Barcelona a un acto de los jueces que preside habitualmente el monarca, y los otros, los podemitas cargados de odio, porque se inyectaron los ojos en sangre cuando se enteraron de la llamada de Felipe VI a Lesmes, que fue transmitida en el mismo acto.

Los tuits de Alberto Garzón, ministro de Consumo, y Pablo Iglesias, Vicepresidente Segundo del Gobierno, con el silencio cobarde de Sánchez, solo han hecho que alimentar un debate tétrico, en el que es bien sabido que una parte del Ejecutivo estaría encantado con ‘guillotinar’ al Rey.

El tema fue abordado en los espacios mediáticos, y como parte de ellos en el programa Herrera en COPE; donde apareció la voz disonante de argumentos endebles de Carmelo Encinas, un tertuliano ligado a posiciones de izquierdas. Jorge Bustos (El Mundo) y el propio Carlos Herrera le desmontaron rápidamente las patrañas:

Encinas: La derecha le hace un flaco favor al Rey tratando de patrimonializar la Monarquía. Lo digo de verdad, porque creo que el rey Felipe VI no se lo merece…

Bustos: La derecha está con el Rey y la Constitución… ¿El apoyo de la derecha es ignominioso para el Rey?

Encinas: En el perfil de WhatsApp de Pablo Casado está el Rey… Me preocupan los que son más monárquicos que el monarca… Porque si al final la Monarquía va a quedar confinada en un lado del espectro político, mal asunto.

Bustos: ¡Pero si la está confinando el Gobierno!

Herrera: Mira, dejar la defensa de la Monarquía, el Estado de Derecho y la Constitución en exclusiva al centro derecha es injusto. Y además es un error estratégico que puede salirle muy caro a Sánchez. El centro derecha apoya al Rey, en todo caso habrá que preguntarle a quien no lo hace, al desfile de ministros… Fíjate, atacar al Rey no es politizarlo, pero defenderlo, sí.

Encinas: Es patrimonializarlo, que es distinto. Hay quien está tratando de sacar réditos políticos de defender al Rey.

Bustos: ¿Y de atacarlo no?

Encinas: ¿Pero quién está atacando al Rey?

Bustos: Alberto Garzón, Pablo Iglesias.

Encinas: Pero ni el señor Sánchez, ni el señor Ábalos…

Bustos: ¿Y quién les metió en La Moncloa?

Herrera: No podemos caer en el error de si unos patrimonializan y otros no. Ahí no pienso en entrar porque eso se desmonta muy rápidamente. El debate es esta pasarela de ministros que cada uno son lo que son, y el Vicepresidente, atacando al Rey ante el silencio del Presidente del Gobierno. ¿Que ha salido el ministro de relaciones con la venezolana Delcy? Pues muy bien. Pero, ¿dónde está el Presidente del Gobierno donde cuatro de sus elementos han dicho las barbaridades y tonterías que han dicho?