'La lengua moderna... y despreciable' de Quequé y una colaboradora de la SER: "Las ecografías de bebés en 3D son ñordos, pocos abortos hay"

El muchacho es como es y a estas alturas de la película no se puede esperar otra cosa de él.

Héctor de Miguel Martín, más conocido como Quequé, presentador de un programa de la Cadena SER en internet, ‘La lengua moderna’, ha liado una parda en su última intervención.

El 29 de septiembre de 2020 tenía en el estudio a una colaboradora, Carmen Romero, y entre ambos se pusieron a ‘filosofar’ sobre la gente que enseñaba las ecografías de sus bebés a amigos y familiares.

En un espacio de humor gamberro, no se esperaba que fueran a abordar la cuestión desde un punto de vista académico, pero al final echaron tanta sal y tanta pimienta al asunto que el resultado fue una mezcla de mal gusto y de una invitación a los oyentes a promover el aborto indiscriminado.

El diálogo entre Quequé y la colaboradora transcurrió de esta manera:

Carmen Romero: «Es un tema muy importante para abrir este melón y que no es muy hablado. Ahora a la gente le ha dado por hacer ecografías de los bebés en 3D».

Quequé: «¡Y en 4D!»

Carmen Romero: «Y te lo enseñan todo orgullosos. ¿Tenemos por ahí las fotos de las ecografías?»

En ese momento se ven en pantalla fotografías de esas ecografías y comienza el ‘show’:

Quequé: «¡Hostias, madre mía!».

Carmen Romero: «Hay gente que paga por esto».

Quequé: «No puedo describiros el vídeo para los del podcast o los que estéis escuchando el audio porque tenéis que verlo. Es que esto es difícil de describir».

Carmen Romero: «¡Fíjate, que hay más!».

Quequé: «Es una especie de muñeco antropomorfo».

Carmen Romero: «Es un muñoncito».

Quequé: «Claro, esto te lo enseñan ilusionados todos ellos, te dicen, mira, y tú uffff.»

Carmen Romero: «Yo veo esto, a mí me dan esto y me dicen que tienes esto dentro y yo me preocupo».

Quequé: «Es que se parece mucho a Alien».

Carmen Romero: «Es que viene mal, es que viene con malformación».

Quequé: «Que igual lo ve un médico y dice que todo está bien, pero claro tú, a priori y sin conocimientos…».

Carmen Romero: «Esto lo enmarcan en su casa, te lo enseñan y te dicen, mira, mira. Yo te digo que yo hago cacas más humanas y no les hago fotos. Y si las hago no les obligo a los demás a verlas».

Quequé: «Pues te digo una cosa, en Instagram lo petarías, una serie de ñordos mañaneros por Carmen Romero».

REINCIDENTE HABITUAL

Quequé no es nuevo, precisamente, en estas lides de montar incendios en la Cadena SER y en alguna que otra ocasión la emisora ya tuvo que salir a pedir disculpas por las ‘ocurrencias’ del supuesto cómico.

En abril de 2018, Quequé y otro cómico que tal baila, Ignatius Farray, tuvieron un diálogo que consideraron gracioso y que terminó en que la cadena del Grupo PRISA tuvo que pedir perdón por el ataque al colectivo de personas discapacitadas.

Quequé: «Hemos convenido que el pádel es el badminton de los discapacitados. ¿En qué lugar deja eso al bádminton?»

Ignatius: «El bádminton es mas difícil pero más gilipollas. El bádminton serían los Asperger. Los Messis de la vida. Mete goles y come coños de puta madre, pero socialmente son inútiles».

Quequé: «El autismo sería el squash, que es más pim, pam, pum en una jaula acristalada».