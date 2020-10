El bofetón de Herrera a Mónica López (TVE) por su «perversa» pregunta a Cayetana Álvarez de Toledo sobre el Rey

Carlos Herrera encajó un duro ‘bofetón’ a la presentadora de ‘La hora de la 1’, Mónica López.

Durante su programa ‘Herrera en Cope’ del 6 de octubre, Herrera criticó la pregunta de la periodista a Cayetana Álvarez de Toledo [del pasado 5 de octubre] sobre la defensa del Rey Felipe VI.

En concreto, Herrera mostró su rechazo a cuando la presentadora cuestiona a la diputada del PP si “¿usted cree que es bueno para la figura del Rey, y para la monarquía en general, que el PP y VOX abanderen esa defensa de la Casa Real?”.

Una pregunta que, tras ser tildada de “perversa” por Álvarez de Toledo, López intentó matizar atribuyéndoselo a “un racionamiento de los politólogos”.

Sin embargo, la presentadora de TVE se llevó un nuevo varapalo en ‘Herrera en Cope’ por su desafortunada pregunta.

“Unos lo atacan y no puedes decir nada porque si lo dices lo estás patrimonializando. Atacar al Rey no es politizar la figura al Rey, defenderlo al Rey es privatizarlo, politizarlo, patrimonializarlo… todo ese cuento que han puesto en marcha que como vemos tiene mucho eco, decía la presentadora», indicó Herrera en su monólogo.

Incluso, va un paso más allá y rescata que centra su pregunta en el presunto análisis de los politólogos. Lo que lleva al periodista a preguntar: «Lo dicen los politólogos, qué politólogos, qué es un politólogo, dónde están los politólogos publicando sus cosas?”.

Las críticas a Mónica López se suma al varapalo de la propia Álvarez de Toledo durante su entrevista del pasado 5 de octubre.

Es importante recordar que la diputada del PP destrozó a la presentadora en cuestión de segundos con su respuesta.

“Mire, la pregunta es absolutamente perversa porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente la institución y, cuando otros la defienden, la acusan de politizar”, comenzó la diputada.

Consciente que el planteamiento no proviene de politólogos sino de Podemos, Álvarez de Toledo continuó: “el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en alianza es o depuesto o de derechas… eso es perverso”.

“Lo que nos están diciendo en vosotros calladitos, no defendáis a la corona, que nosotros ya nos encargamos de demolerla y erosionarla de una manera sistemática. Es un argumento absolutamente perverso”, remató.

Al verse contra la pared, Mónica López intentó desviar el tema preguntando si creen que el Rey está contento con la defensa del PP o VOX.

Una vez más, Álvarez de Toledo la dejó helada: “¿Usted cree que el Rey está contento con que le ataquen desde el propio Gobierno central? Yo creo que el Rey agradece los apoyos”.

Mónica López no ha sido la única en llevarse un ‘zasca monárquico’ de Carlos Herrera.

El pasado 29 de septiembre, el presentador de ‘Herrera en Cope’ también barrió el suelo con Carmelo Encinas, un tertuliano ligado a posiciones de izquierdas, que intentó atacar a Casa Real con argumentos endebles.

El debate no tiene desperdicio:

Encinas: La derecha le hace un flaco favor al Rey tratando de patrimonializar la Monarquía. Lo digo de verdad, porque creo que el rey Felipe VI no se lo merece…

Bustos: La derecha está con el Rey y la Constitución… ¿El apoyo de la derecha es ignominioso para el Rey?

Encinas: En el perfil de WhatsApp de Pablo Casado está el Rey… Me preocupan los que son más monárquicos que el monarca… Porque si al final la Monarquía va a quedar confinada en un lado del espectro político, mal asunto.

Bustos: ¡Pero si la está confinando el Gobierno!

Herrera: Mira, dejar la defensa de la Monarquía, el Estado de Derecho y la Constitución en exclusiva al centro derecha es injusto. Y además es un error estratégico que puede salirle muy caro a Sánchez. El centro derecha apoya al Rey, en todo caso habrá que preguntarle a quien no lo hace, al desfile de ministros… Fíjate, atacar al Rey no es politizarlo, pero defenderlo, sí.

Encinas: Es patrimonializarlo, que es distinto. Hay quien está tratando de sacar réditos políticos de defender al Rey.

Bustos: ¿Y de atacarlo no?

Encinas: ¿Pero quién está atacando al Rey?

Bustos: Alberto Garzón, Pablo Iglesias.

Encinas: Pero ni el señor Sánchez, ni el señor Ábalos…

Bustos: ¿Y quién les metió en La Moncloa?

Herrera: No podemos caer en el error de si unos patrimonializan y otros no. Ahí no pienso en entrar porque eso se desmonta muy rápidamente. El debate es esta pasarela de ministros que cada uno son lo que son, y el Vicepresidente, atacando al Rey ante el silencio del Presidente del Gobierno. ¿Que ha salido el ministro de relaciones con la venezolana Delcy? Pues muy bien. Pero, ¿dónde está el Presidente del Gobierno donde cuatro de sus elementos han dicho las barbaridades y tonterías que han dicho?