Las redes se pitorrean de la ‘exerrejonista’ Clara Serra por su dantesco programa de radio sobre «masculinidades»

«Hablaremos de la masculinización de la política y de esos hombres enfadados que militan en la ultraderecha».

Las redes sociales se han quedado de una pieza cuando observaban a la exdiputada de ‘Más Madrid’ Clara Serra, hermana de la condenada Isa Serra, promocionar un programa de radio que hará ella sobre «masculinidades».

Serra se grababa un vídeo para promocionar su espacio radiofónico, que se titula ‘Los hombres de verdad tienen curvas’.

Esto decía:

Este domingo arranca el programa ‘Los hombres de verdad tienen curvas’, que es un programa de radio grabado en los estudios de la Casa Encendida, dirigido por mí, que tendrá la participación de distintos invitados e invitadas que vendrán al programa a hablar de masculinidades, de la masculinidad con la violencia, de masculinidades gays, de masculinidades trans, y como desde esas masculinidades no hegemónicas se ven los mitos y las costuras de los supuestos hombres de verdad. También de las masculinización de la política y de esos hombres enfadados que militan en la ultraderecha y de esos hombres de verdad que quizás hoy están más en crisis que nunca

Las redes reaccionan con estupor

Algunos tuiteros se quedaban si palabras ante esta ‘noticia’ y apenas atinaban a expresar su estupor:

Una más de «los hombres no saben nada de las mujeres, pero nosotras si lo sabemos todo de los hombres y se lo queremos explicar».

No he votado nunca a derecha (de hecho a Podemos le he votado) y soy standard de «hombre cabreado» como dice ella. — NuevoSumerio (@NSumerio) October 4, 2020

Hola Clara, quería saber si vais a llevar a alguno de esos supuestos «hombres de verdad» a dar su opinión, o si por el contrario es el típico programa en el que solo se expone un punto de vista. — Experto en Igualdad (@ExpertoIgualdad) October 4, 2020

Tiene razón, qué vergüenza ese machismo político tan facha…

Espera… esto… no…https://t.co/UIIjF5ccj0 — Javier Sáenz del Castillo (@javiersaenzdelc) October 4, 2020

La Irene por montera está creando escuela de merluzas 🤣🤣🤣 — Brasiñolo (@brasinolo) October 5, 2020

Hola @Clara_Serra_, una pregunta.

Qué quieres decir con lo de la necesidad de masculinizar la política?

Me gustaría que me explicaras eso, si es posible.

Gracias. — ajoyagua ۞♻️🕊♻️۞ (@smerlapeke) October 5, 2020

Masculinidad Femenina, no se que tanto hay que entrar en la madriguera del conejo para decir estos disparates, pero desde luego esta está muy sumergida. Solo espero que esto no esté subvencionado con dinero público y que sepan cerrar como Buzz Feed Lola cuando los números no den. — Blender Weapons (@BlenderWeapons) October 4, 2020

Hombres, hombre, hombres. Os falta contar con las mujeres q se sienten hombres; igual os falta contar con las mujeres en general. — Maite (@Maite09026067) October 5, 2020

¡Qué bueno! ¡Yo también debería de empezar uno de mujeres o alguien que tenga ese deseo! No os lo toméis a mal. Si quieren igualdad y esas cosas pues seamos todos iguales. 🤷🏻‍♂️ — Toni 🇪🇦 🇩🇪 ♂️ ♀️ (@Bandidosanto) October 5, 2020

Falta mencionar a las masculinidades referenciadas en la indeterminación de quienes exploran las sensibilidades articuladas en el espectro sexual no hegemónico, pero es normal porque me lo acabo de inventar. El chándal me encanta. — @tiodesevilla (@tiodesevilla) October 4, 2020

“Masculinidades femeninas”, que alguien me explique esto por favor. — Brujo🧙🏼‍♂️ (@Brujo_verde) October 4, 2020

Un momento. Aquí me detengo, me estaba riendo del absurdo, pero no me creo que le vayan a dar dinero público, ¿esto es personal de ella no? Esto no se subvenciona.. >_> porque si es así ya hay que detener a esta maldita gente. — Blender Weapons (@BlenderWeapons) October 4, 2020

Dimitió como diputada de ‘Más Madrid’

Clara Serra fue número dos de la candidatura que en su día lideró Iñigo Errejón a la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, transcurridos unos meses, la hermana de Isa Serra, que ejerce como portavoz de Podemos en el Parlamento regional, renunció a su acta de diputada.

«Tengo motivos políticos de peso para no seguir acompañando este proyecto y me parecería injusto con las personas que siguen conservar mi acta de diputada teniendo estos desacuerdos», confesaba Serra en una carta abierta.

Serra se marchó criticando las «prisas» de ‘Más País’, el proyecto con el que Errejón dio el salto a la política nacional.