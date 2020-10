Alsina deja para el arrastre a los «voceros» podemitas de Twitter tras el nuevo revés a Iglesias: «Deberían intentar entender de lo que hablan»

Carlos Alsina ha retratado a los «voceros de Podemos» por expresar su rabia y su furia, contra periodistas y comunicadores y contra la Justicia, en redes sociales a lo largo de este 7 de octubre de 2020, día en el que se conocía que el juez Manuel García Castellón había solicitado al TS la imputación de Pablo Iglesias.

El locutor de Onda Cero ha recordado a toda esta jauría podemita el momento en el que el juez tomó por primera vez declaración a Iglesias

«Fue tan clara su explicación del vínculo de lo de Dina con Villarejo que el juez le dio las gracias. Fue unánime el clamor de los voceros de Podemos: un juez de la Audiencia Nacional había agradecido a Pablo que expusiera tan requetebien el funcionamiento perverso de las cloacas del Estado. Viva el juez. Qué tiempos tan buenos»

¿Qué ha sucedido ahora? Que como el avance del caso no ha ido por los derroteros que Iglesias y los suyos esperaban, pues toca arremeter contra todo y todos. «Luego lo que pasó es que el juez fue uniendo las piezas del puzzle y empezó a ver que algunas no encajaban», resumía Alsina sobre el ya llamado ‘Caso Dina’.

El acoso sistemático hacia Podemos es de vergüenza. Las instituciones están secuestradas por el PP. Han dejado sus semillas para tapar su corruptela. — Patricia Giovanna🔻 UNIDAS PODEMOS 💜 (@Patrici30126955) October 7, 2020

El Poder Judicial está bien podrido. Es peor que la MAFIA. 😕 Recordemos que el caso #Dina Bousselham no es más que una pieza separada del CASO VILLAREJO.#Marchena, que comió durante meses con #Villarejo, presidirá la Sala que decidirá sobre la imputación de Pablo Iglesias. 😡 pic.twitter.com/VyABDnG1Ib — José Cámara 🔻♻️ ♊ ✊ (@EscritorJCamara) October 7, 2020

🛑 Quieren imputar a Pablo Iglesias para acabar con el Gobierno de coaliciónhttps://t.co/f2p7dEgYfz — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) October 8, 2020

Hoy es un buen día…para acordarse de los voceros de Podemos

Tras repasar los vaivenes que el caso ha ido dando, Alsina ha entrado con todo contra esos voceros del partido morado:

«Pablo Iglesias no está imputado. Es posible que acabe estándolo y es posible que no. Lo más que cabe decir hoy es que, de no gozar del aforamiento de ministro, y de diputado, este juez le habría imputado. Pero como tiene aforamiento, ese privilegio lo llamaban en otro tiempo los enemigos de la casta, este juez no puede», decía Alsina, para acto seguido añadir que: