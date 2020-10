Jose Luis Martínez-Almeida: «Los ministros que nos piden a los madrileños que nos quedemos, ayer se habían ido de fin de semana»

Este 9 de octubre de 2020, pocas horas después de haber aplanado al ‘Lechero’ Fortes en 24 Horas de TVE, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, apareció en el programa de Carlos Herrera en la COPE y remató la tarea de dejar en evidencia a Pedro Sánchez y su multitudinario gobierno.

El portavoz nacional del Partido Popular fue entrevistado en ‘Herrera en COPE’ con el telón de fondo de la decisión del TSJ-M de tumbar el cierre de Madrid ordenado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Decisión del Gobierno central que el alcalde ha calificado de “ridícula” y que ha atribuido a la “improvisación” y a su “ánimo político”.

“La sensación es que los madrileños pagan el cabreo por la decisión judicial”, pues Sánchez “dijo que iba a hablar con la Comunidad de Madrid y horas después nos encontramos con que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario” para decidir si impone el estado de alarma en la capital, ha dicho Almeida. “Tenía que tapar las portadas de hoy de los periódicos del bochorno del TSJ-M”.

El alcade no tiene dudas de que las medidas adoptadas por la Comunidad “están frenando la expansión” del virus. “Estos datos ya no los pone en duda ni el Gobierno”, ha señalado, pues la tasa de incidencia es de 468 casos por 100 mil habitantes. “La pregunta que nos hacemos es por qué el Gobierno, en vez de ayudar, impone cuando los datos están bajando de forma tan drástica. Hay una respuesta desproporcionada por el Gobierno de la nación”, ha asegurado el regidor.

Si quieres conocer cómo es Pablito, dale un carguito 🤣🤣🤣 https://t.co/dElCcd3CSJ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 8, 2020

Por otro lado, Almeida ha explicado que Sánchez le dio a Ayuso tres opciones: que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dictase una orden al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; que solicitase la declaración del estado de alarma; o que fuera el Gobierno de España quien declarase el estado de alarma, sin necesidad de que se formulase previamente una solicitud.

“Si no se hace lo que él dice, dicta el estado de alarma. Es una imposición. Sánchez no permite que no sean las medidas que él impone. No hay capacidad para el diálogo”, ha descrito Almeida.

Además, el regidor ha criticado que “gracias a las medidas de Sánchez, ha aumentado la movilidad interna dentro de la ciudad, que era lo que se trataba de evitar”.

El alcalde de Madrid también ha dicho que, pese a la situación sanitaria, los ministros del Gobierno de coalición ya ayer se habían ido de Madrid, lo que ha retrasado la celebración del Consejo de Ministros extraordinario hasta las 12:00.

“No deja de ser sorprendente que los que nos piden a los madrileños que nos quedemos se hayan ido”, ha señalado. Por eso, Almeida ha insistido en que hay que ser “responsables” y “limitar al máximo los desplazamientos que no sean estrictamente necearios” porque “los datos son preocupantes. El coronavirus sigue en tasas altas”.

Además, el alcalde ha dicho que Sánchez no se atrevería a imponer un estado de alarma en otras autonomías como Cataluña o el País Vasco. “No puede permitir que haya una comunidad que, haciendo cosas distintas, llegue al resultado que está exigiendo”.

Por eso, ha dicho que su actuación “linda peligrosamente con el autoritarismo de entender que no se le debe resistir ninguna institución” y “si para eso es necesario desoír a los técnicos, lo hace”.

Según Almeida, en la reunión entre la Comunidad y los técnicos del Ministerio de Sanidad hubo coincidencia “sobre las medidas a adoptar”.

El portavoz nacional del PP también se ha pronunciado sobre Pablo Iglesias y la decisión del juez García Castellón de solicitar al Supremo que lo investigue.

Ha dicho que lo que diga el vicepresidente le “preocupa bastante poco” porque sabe que “somos la única alternativa viable al Gobierno. Es un subalterno de Sánchez”.

Por último, el dirigente ha insistido en que su partido le ha ofrecido al PSOE hasta once pactos de Estado, que ha declinado.