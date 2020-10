Manolo Lama se queda tirado en la M-30: «Estoy esperando como un gilipollas»

La magia de la radio no siempre está llena de dicha, esto lo pudo comprobar Manolo Lama tras regresar de un larguísimo viaje.

El locutor de ‘El Partidazo’ de COPE regresó tras ser el enviado especial para el partido de La Roja en Kiev, pero de camino a Madrid, el taxi que lo trasladaba desde el aeropuerto tuvo un percance, aparentemente un problema con la batería del coche, en esas circunstancias Juanma Castaño le dio el pase desde el estudio.

«Ya te dije Juanma, que lo que mal empieza, mal acaba. Me he quedado tirado en el km 8.1 de la M-30. El taxi que viene a recogerme se ha quedado sin batería o sin electricidad y estoy como un gilipollas esperando a que alguien venga a recogerme», explicó Lama.

La historia era delirante, el comentarista se quejó entre risas de la mala suerte que lo acompañaba: «Llamada de socorro. Vía de servicio M-30, km 8.1 a 100 metros de la salida de Estrella Polar». Juanma Castaño se interesaba constantemente por el estado de su compañero: «Oye, Manolo, ten cuidado, ponte el chaleco».

«Oye, ¿es posible que Inma, tu mujer esté escuchando y vaya a por ti?», preguntaban desde el estudio y Lama no tuvo dudas: «No, mi mujer me está escuchando pero no va a venir a por mí», lo que generó un estallido de risas de manera instantánea.

«Esto ni guionizado me sale como me está saliendo ahora», dijo Lama antes de dar paso a la taxista que le interrumpió, «No sabemos si ha sido la batería, porque al estar tanto tiempo parado se habrá quedado sin batería», dijo la mujer que tranquilizaba al periodista diciéndole que su marido los buscaría.

🙈 Esta ha sido la odisea de @lamacope al quedarse tirado en la M-30 😂 #PrayForLama pic.twitter.com/wKsytKP66R — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2020

«24 horas de viaje y estás tirado en la M-30», comentaban desde el estudio de la Cope en forma de burla. «Es una historia humana conmovedora Manolo, toda España está contigo, tenemos el corazón en un puño», dijo Juanma Castaño cuando Lama respondió, «Toda España no, porque hubiera alguno a mi lado», reclamaba el desafortunado Lama.

«Anda mira, aquí hay un taxista. Este es un crack, mira dos, tres…este es un colega… ¡Cuatro taxis, niño, esto es la radio!», se venía arriba Lama repentinamente al ver el apoyo de la gente.

«¿Me ha oído usted en la radio?», preguntó Lama a un taxista que sele acercó y después confesó que bajó de su casa a echarle una mano. El periodista le agradeció el gesto al buen vecino y pasaba a explicar:

«Ah, pues muchas gracias. Pero es que esta señora no me deja montarme en ningún otro taxi… mira, mira una grúa… un camionero».

El equipo de ‘El Partidazo’ de COPE no daba crédito a la historia, y según los comentarios en las redes, tampoco los oyentes: «Esto es histórico»,»La que estamos liando niño», «El karma te la tenía guardada», dijeron algunos en Twitter dejando emoticonos de risas.

Un momento alucinante que solo puede regalar la radio. «No creo que tengas nada mejor que esto, eh», dijo Lama para despedir del contacto con Juanma Castaño.