Alsina deja a Casado al borde del precipicio: "Que lo disfrute hoy, porque vamos a ver lo que dura..."

Pablo Casado sorprendió con un tremendo golpe de efecto en la moción de censura de VOX al Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando por fin le tocó al líder de la oposición este 22 de octubre de 2020; llevó a cabo un fiero ataque contra Santiago Abascal en una ruptura inesperada.

A partir de ahí, el presidente del PP se convirtió en la figura indiscutible de la moción, ejecutando un acierto formidable para muchos, y un imperdonable error para otros tantos.

En esas, Carlos Alsina ya en su editorial de 23 de octubre de 2020 en Más de uno de Onda Cero, hace algunos comentarios al respecto que ilustran a la perfección el limbo en el que se mete ahora Pablo Casado, el PP y en general, la derecha española:

Casado no se ha visto en otra. Que lo disfrute hoy porque vamos a ver cuánto dura… Ya sabemos cómo son estas cosas.

Que lo disfrute Casado porque no tendrá muchos días como éste. De abrir el ojo por la mañana, echarse a mirar la prensa y comprobar que hay (casi) unanimidad en los diarios: la moción de censura a Pedro Sánchez que presentó Santiago Abascal la ganó Pablo Casado.

El comentario de Alsina es absolutamente elocuente. Porque no sabemos si con ese “cuánto dura” se refiere al propio líder del PP en su propio cargo, o en tal posición con respecto de VOX…

Solo el transcurso del tiempo y a la espera de alguna maniobra despechada por parte de Abascal y los suyos pueden modificar una situación para la derecha nacional que ahora parece, cuando menos, más compleja que ayer. Por eso se felicitan tanto en la izquierda…

Prosigue Alsina:

El gobierno fingió que aplaudía la arremetida del PP contra Vox. Se escuchó a Iglesias, a Adriana Lastra, a Sánchez, felicitar a Casado.

Esto es lo más chocante que sucedió ayer. Que el PSOE y Podemos celebraran un discurso que igual es que no entendieron bien, porque la tesis principal de Casado fue que él no quiere que gobierne Abascal porque Abascal representa lo mismo que Sánchez e Iglesias: la polarización, la división, el ruido y la táctica. No dijo que Abascal le parezca ultraderechista, fraquista o xenófobo, dijo que Abascal juega a lo mismo que juega Sánchez, a dividir España en su beneficio. ¿Esto es lo que aplaudieron Lastra, Iglesias, Pedro Sánchez? ¿En serio?