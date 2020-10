Alsina destroza a Sánchez: encuentra el audio del presidente cuando aseguró en junio que habíamos ganado al virus y le remata

«Escuchen lo que decía Pedro Sánchez el 20 de junio, hace cuatro meses, cuando celebraba que habíamos ganado». Son palabras de Carlos Alsina, periodista de Onda Cero, que ha buceado en la hemeroteca para retratar a un Pedro Sánchez que ahora vuelve a recurrir al estado de alarma ante la llegada de la segunda ola.

«El virus puede volver y puede sacudirnos en una segunda ola pero estamos vigilantes y también estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos».

Decía Sánchez en esa grabación. Alsina lo remataba así: «El virus no es que volviera, es que nunca se fue. Si el objetivo es que no volviera a sacudirnos, hoy se puede afirmar que no, que no hemos sido capaces, no lo hemos conseguido».

Alsina: «Estado de fracaso»

El presentador de ‘Más de uno’ se ha mostrado muy crítico con el presidente de Gobierno como principal responsable de esta situación

«Con España de nuevo en estado de alarma y seis meses y medio por delante con nuestros movimientos limitados. Es decir, con España en estado de fracaso.»

Se cuente esta historia como se cuente, regresar al confinamiento (aunque sea confinamiento por horas) equivale a constatar que hemos fracasado. Ya puede el presidente repetir en cada frase sus nuevos y viejos salmos, ‘unidos venceremos’, ‘cogobernanza’, ‘disciplina’, ‘moral de victoria’, que estamos entrando justo en el escenario contrario a una victoria. El toque de queda es el último cartucho antes del confinamiento total… de nuevo

«Lo que Sánchez llamó nueva normalidad ha durado cuatro meses»

El periodista radiofónico se ha cachondeado del término acuñado por Sánchez y la factoría Iván Redondo de la ‘nueva normalidad’ que ha durado cuatro meses.

La famosa nueva normalidad, queda claro, nunca tuvo nada de normal. Lo que Sánchez llamó nueva normalidad ha durado cuatro meses. Sólo uno más que el primer estado de alarma y dos menos de lo que va a durar el segundo.

Pero también tiene para otro de los grandes responsables de la que se nos viene encima, el director del Centro de Emergencias Sanitarias Fernando Simón:

Fue un espejismo lo que Fernando Simón creía estar viendo hace diez días: el pico de la curva tras el que habría de empezar el descenso. Hasta que cambió. Al día siguiente empezó a subir y en una semana ha pasado de 269 a 362. Ahora la esperanza es el toque de queda. Que curiosamente es una medida por la que le preguntaron a Simón el quince de octubre y no dio la impresión de que le pareciera muy útil.

Y finaliza con este alegato esclarecedor: «Quizá (Sánchez) espera que el estado anímico del país vuelva a ser aquel ahora que su gobierno anuncia seis meses y medio de dureza y excepcionalidad. Ocurre que ahora la situación ya no es inédita. Ya no cabe decir que nunca antes nos había pasado nada parecido. Ya no cabe decir que esto nadie lo vio venir.»