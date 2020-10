Losantos salta indignado por la censura de Podemos: «Aquí no se puede llamar a un comunista convertido en millonario, Marqués de Galapagar»

Federico Jiménez Losantos mostró su total rechazo a la ‘Ley Mordaza’ de Podemos.

El partido de Pablo Iglesias logró avanzar en su iniciativa de instar al Gobierno a adoptar medidas para supuestamente prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales mediante la vigilancia y eliminación inmediata de los mismos.

Todo un ‘envoltorio’ legal que oculta el verdadero objetivo: silenciar y perseguir a todos los ciudadanos críticos con el Gobierno del PSOE-Podemos que transmitan su opinión en las redes sociales.

Incluso, el diputado que fue abogado de las FARC, Enrique Santiago, afirmó en el marco del debate que resulta ofensivo tildar de Marqués de Galapagar a Pablo Iglesias y a su pareja, Irene Montero.

Una afirmación que hizo saltar de indignación a Jiménez Losantos: “Es decir, que en Francia están defendiendo poder hacer caricaturas de Mahoma y aquí no se le puede llamar a un comunista convertido en millonario, Marqués de Galapagar”.

El famoso presentador de EsRadio explicó que la ‘Ley Mordaza’ de Podemos llega debido a que “quieren establecer una dictadura”.

Incluso, da un paso más allá y afirma que “ya hay una dictadura” que se manifiesta en los “medios servilmente subvencionados, empezando por el duopolio televisivo, siguiendo por el triopolio radiofónico… Es una vergüenza, es pura corrupción”.

«Esta dictadura que no se atrevió a anunciar en tan obscenos términos ni siquiera el Gorila Rojo, y que no presentará el Mulo Egregio, que tiene cosas más importantes que hacer que aburrirse en el Congreso, va a ser defendida por el ministro Illa. Con el abogado Illa y el procurador Casado, Sánchez saldrá dictador por seis meses, o el tiempo que sea, porque aquí manda el virus, no la ley», remató haciendo referencia al estado de alarma que propone el Gobierno.