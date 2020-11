Leguina sobre el blanqueo de Ábalos a Bildu: «Lo que dice es totalmente impresentable»

Normaliza a los herederos políticos de la banda terrorista ETA como quien se bebe un vaso de agua.

José Luis Ábalos ha dado carta de naturaleza parlamentaria al socio que permitirá que Pedro Sánchez tenga aprobados los Presupuestos Generales para 2021. Bildu es para el ministro de Fomento una fuerza política más con la que es lícito negociar todo y, de paso, critica a los que él entiende intolerantes por no comulgar con tremenda rueda de molino:

Hemos trabajado mucho en este país por la normalización democrática. Aquellos que tenemos un recuerdo de la clandestinidad en la dictadura, con la mentalidad con las que algunos se incorporan hoy en democracia, la Transición hubiera sido imposible. ¿Podemos aceptar que una fuerza esté en el Parlamento, pero no normalizar su actuación? Es incomprensible. Además tenemos que valorar que quien ha ganado ha sido la democracia.

Joaquín Leguina, histórico dirigente del PSOE y presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, fue entrevistado en ‘Es la Noche de Dieter’ (esRadio) el 12 de noviembre de 2020 y sus palabras fueron contundentes:

Se puede usted imaginar que no me gusta nada y menos todavía escuchando lo que ha dicho el señor Otegi, que vienen aquí a destruir el Estado, es decir a destruirnos a nosotros. Mire, acabo de escuchar a Ábalos y lo que dice es absolutamente impresentable. ¿Por qué? Porque una cosa es que el partido sea legal que, si yo fuera el legislador, no permitiría, y otra cosa es que le tengas que tratar como si fuera uno igual cuando estos señores de Bildu están defendiendo a asesinos, son proterroristas, han muerto casi mil personas en las manos de ETA y nunca se han arrepentido