Herrera y Camacho despedazan al PSOE por pactar con proetarras: «Ya ni es un partido constitucionalista»

Los Presupuestos Generales del Estado de Sánchez e Iglesias son, al final, los que han convencido a Otegui. En realidad quizás ni los ha mirado, pero se ha quedado satisfecho con las concesiones del Gobierno en forma de traslado de presos etarras y demás afrentas a las víctimas.

‘De perdidos al río’ pensará el Presidente, que ya ha demostrado que pone un precio a todo con tal de seguir en la poltrona de mando.

En los últimos días el clamor va por barrios mediáticos, porque no hay tertulia televisiva, radiofónica o tribuna de prensa en la que algún periodista cargado de razones no llame de todo a Sánchez y sus compinches por dejar decidir a Bildu.

Este 16 de noviembre de 2020 desde Herrera en COPE, el propio Carlos Herrera y el contertulio Ignacio Camacho dijeron algunas verdades sobre el Partido Socialista después de este último dislate. La más importante de todas: ya no son un partido constitucionalista y así ha quedado demostrado:

Herrera: La disyuntiva aquí no es que Bildu esté legalizado y si no esté en el monte, la disyuntiva es si una vez legalizada, ha de ser el socio adecuado para un gobierno constitucionalista o no una formación que sigue apoyando a los que mataron y siguen aplaudiendo y que además se permiten el lujo de decir que van a tumbar el régimen. En este gobierno aún una de sus formaciones todavía lleva la vitola de constitucionalista aunque hace tiempo se le carcomió.

Camacho: Es que el problema es ese, que el PSOE ha dejado de ser un partido constitucionalista. Esto no va de reinsertar a un quinqui o a un drogadicto. Esto va de que el PSOE ha formado un bloque con todos los enemigos de la Constitución y eso implica que deja de ser un partido constitucionalista. Algunos pensamos que Bildu no debería estar legalizado, ni matando…