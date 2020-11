El colosal golpe de Herrera a Simancas por su comentario deleznable suavizando el terror de ETA

Sacarán los Presupuestos Generales del Estado adelante socialistas y podemitas, por fin después se seguir bastantes cursos después gestionando con los últimos aprobados por Montoro (PP), pero lo harán con un coste político y moral muy alto: apoyados por Bildu EH, los herederos de ETA.

De modo que ese clima está generando una controversia en el seno del PSOE. Algunos están más de acuerdo que otros, y algunos en un momento dicen que sí ha sido un pacto y en otro momento lo niegan. Se están dando también algunas paranoias un tanto miserables, como la del diputado Rafael Simancas, que manifestando que no sabe muy bien ni qué decir al respecto, llega a suavizar de algún modo lo que fue el terror de ETA en su día y lo que es hoy Bildu EH. El socialista trata de «asesinatos políticos» toda una historia sangrienta, de terror y despiadada.

Así que Carlos Herrera asiste a estos asuntos incapaz de dejarlo pasar desde su micrófono de la Cadena COPE, por lo que le debieron pitar los oídos a base de bien al socialista Simancas este 17 de noviembre de 2020:

Vamos a ver, Simancas, ¿los niños que fueron asesinados en el cuartel de Zaragoza, en Hipercor con alguna bomba lapa, eran cargos políticos, eran simples daños colaterales del asesinato político?

¿Lo de ETA no fue violencia supremacista con tintes xenófobos, racistas y esas cosas? ¿No buscó aterrorizar a la sociedad en su conjunto? ¿O era el exceso de violencia de unos exaltados políticos contra otros políticos?

Claro, con esta miseria moral normal que ayer todos estos vieran en esta comparsa de la Ejecutiva para poner a parir a los compañeros que no podían defenderse, a todos los que han dicho alguna cosa, que son o viejas glorias o algunos que son seres mitológicos, barones del PSOE que, hombre, sacan un poco la cabeza pero luego la vuelven a meter en casa que aquí llueve, jarrea y a mí no me pilla.