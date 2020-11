Carmona (PSOE) recula y ahora se suma al discurso ambiguo de Sánchez y Ábalos sobre EH Bildu

Es una de las mentes más brillantes y mejor preparadas que tiene el PSOE.

Antonio Miguel Carmona es un político conciliador, bien formado, con criterio propio… hasta que toca plegarse a la disciplina del partido y entonces toca ahuecar el ala.

Uno de los asuntos que más ha puesto estos días en el escaparate al socialismo, concretamente a Pedro Sánchez, ha sido el acuerdo con EH Bildu para que apoye los Presupuestos Generales del Estado.

Viejos socialistas, dirigentes autonómicos y conocidos miembros de la formación de Ferraz han alzado la voz, pero, salvo el caso de gente como los Joaquín Leguina, José Luis Corcuera, Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el resto se han hecho pequeños en cuanto se les ha llamado a capítulo.

Así, los Emiliano-García Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara han bajado o silenciado el diapasón de sus críticas al acuerdo con los herederos políticos de la banda terrorista ETA.

Y también le ha sucedido al socialista raso Antonio Miguel Carmona, que ha pasado de pedir un referéndum entre la militancia para aclarar cuáles son los principios del PSOE y si el personal está de acuerdo con esos arreglos con Bildu a poco menos que sumarse a la corriente de Sánchez y de Ábalos de recelar de la formación de Arnaldo Otegi, pero agradeciendo el favor prestado para sacar adelante los PGE para 2021.

El propio Carmona venía a reconocer el daño que ha hecho ETA para poner a escurrir ahora el acuerdo de Sánchez con Bildu:

Sin embargo, este 20 de noviembre de 2020, en una entrevista con Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’, venía a matizar sus palabras y a agradecer el empeño de Bildu por dar su visto bueno a las cuentas para el ejercicio venidero.

Empezaba dando por buena la carta que Pedro Sánchez ha enviado a la militancia en la que califica que las informaciones del pacto con Bildu son una ‘fake news’:

Mire, yo he leído la carta de mi secretario general, a quien respeto y defiendo. No la he terminado de leer, la verdad, porque es larga y la he dejado para poder terminarla durante el día de hoy. ¿Usted negociaría con los nazis? Los de Bildu son nazis. Hemos conseguido después de mucha sangre, sangre y sangre que los de Bildu estén en el Parlamento defendiendo la no violencia y yo les aplaudo por eso. Yo he tenido muchos amigos y he estado en muchos entierros, el de Ernest Lluch, sin ir más lejos. Yo llevo escolta.

¿Cuántos demócratas se equivocaron en el año 1920 apoyando al partido nazi? ¿Qué quería el partido nazi en 1920? Liquidar la República de Weimar, imponer su raza y usar la violencia. Ellos, los de Bildu, renuncian a la violencia, pero quieren liquidar la República de Weimar, quieren liquidarla democracia española, lo ha dicho Otegi hace unas horas, hace unos días y hace unas semanas y quieren establecer un nuevo estado en el País Vasco. Y tienen libertad para decirlo en una democracia como la nuestra, por supuesto que sí. Pero yo jamás negociaré con los nazis la destrucción de mi Estado.