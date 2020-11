Enorme réplica de Herrera a un senador del PSOE: «Vamos a ver, primate, ¿mejor en putas que en concertados?»

La aprobación de la nueva ley de educación, conocida como ley Celaá, va a traer mucha cola por sus altas dosis de sectarismo y por la incapacidad de haber tratado de elaborar un acuerdo más amplio para una cuestión tan estructural como es el caso.

Los ánimos están más que caldeados contra una de las ministras más soberbias del Gobierno -«buitre carroñero»-, y si no, recuerden la manifestación multitudinaria de coches del pasado domingo 22 de noviembre en Madrid. La gente está muy descontenta, y los padres de niños que van a colegios concertados, de educación especial por necesidades o alumnos simplemente que eligen religión, están que trinan. Porque son estas tres ramas a por las que van al cuello Celaá y toda su tropa.

Eso sí, intentan que no se les note mucho, pero no saben, no pueden, porque tienen los ojos inyectados en sectarismo y extrema izquierda.

Así que todo eso ha desembocado en que en esta mañana de 24 de noviembre de 2020 nos hemos encontrado al Carlos Herrera más cabreado de los últimos meses. Vean cómo se las gastaba desde su micrófono de COPE contra un senador del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Heredia, bastante bocazas en Twitter:

Miren, las reacciones de este domingo a la Ley de Educación, algunos escozores ha provocado en algunos miembros, especialmente los más primates de PSOE. Hay uno que es senador por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que escribió un ‘tuit’ que decía…

Ni hay que educar a pijos con dinero público.

Ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos.

Quien quiera el elitismo de una educación privada que se lo pague con su dinero.

Y el dinero público para una buena educación pública y de calidad. — Miguel Ángel Heredia (@maherediadiaz) November 22, 2020

Bueno, pues cuando tú ya ves salir a un senador del PSOE diciendo estas tonterías, que son tan fácilmente contestables, piensas que, efectivamente, estamos en manos de unos indocumentados. Literalmente.

El enfado tremendo de Herrera no iba a quedar ahí, de modo que le habrán pitado los oídos de lo lindo al fenómeno andaluz:

Vamos a ver, chavalote, que la concertada fue idea del PSOE, de Gobiernos de Felipe González; que el dinero público no eres tú quién para decidir si es para pijos, es para todos: es para pijos, es para macarras, es para perroflautas, es para, incluso, mantener a primates como tú en un alto cargo de la Administración del Estado. Y desde luego, mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y en cocaína como los ejemplos del PSOE andaluz y de los ERE del PSOE andaluz. Que con el dinero de los ERE se podría mantener todavía mucho mejor la red de escuela pública de Andalucía. Y por cierto, ¿en ese capítulo de pijos entran también los hijos de socialistas que van a la concertada o no?

¡Engendro sectario!

No es la primera vez que Herrera saca a colación en su editorial la susodicha ley Celaá, sino que le tiene bastantes ganas. De hecho, es sintomático el sobrenombre que le ha puesto el locutor a la nueva ley de educación: ¡Engendro sectario!

Así la definía el día mismo de su votación en el Congreso: