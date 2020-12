Marlaska no responde a las preguntas de Alsina sobre el traslado de inmigrantes a la Península y las redes estallan

Lo definía a la perfección el escritor Sergio del Molino en el siguiente tuit: «Si quieren ver surf de calidad, un surfero que pasa sobre todas las preguntas de Carlos Alsina sin responder una sola ni mojarse un pelo de la barba, pongan ahora la entrevista al ministro del interior Grande-Marlaska».

Así se puede resumir el paso del ministro Grande-Marlaska por ‘Más de uno’. Y eso que había ‘grandes’ temas de actualidad sobre la mesa: pacto con Bildu, reforma del delito de sedición, cuestión inmigratoria en Canarias…. Pero Marlaka ha decidido, ante las acometidas de Carlos Alsina, irse por las ramas y no entrar al trapo. Así ha podido irse de rositas a pesar de estar en el punto de mira de todos en las últimas semanas.

Escuchando la entrevista de Alsina al ministro Marlaska. No da una sola respuesta directa. Y según él, nunca hasta este Gobierno hubo política migratoria. Tiene una jeta que se la pisa.

Grande-Marlaska defiende con toda su jeta la nefasta política migratoria del Ejecutivo socialcomunista en Canarias.

«En enero y febrero las cifras en entradas irregulares se iban reduciendo. Éramos conscientes de que el flanco de Canarias había que cuidarlo y eso es consecuencia del trabajo diario. Yo en febrero estuve en Canarias tomando medidas concretas y hemos incrementado nuestra cooperación con Mauritania, con Senegal, con Marruecos y Argelia. Pensábamos que teníamos que actuar y desde febrero a septiembre no ha habido incrementos. Han sido los dos últimos meses que han originado una situación de emergencia. Pero es que la gente olvida que hay una pandemia que tiene un efecto.»

Alsina, con los datos a mano, contraatacó: «Pero quién se ha quejado de la política del Gobierno central es el presidente de Canarias, que no es del PP, es del Partido Socialista, y reprocha que el Ejecutivo haya tenido desatendida a la Comunidad canaria».

Yo nunca hablo de ‘efecto llamada’, sino de ‘efecto huida’. No hemos abandonado a Canarias pero hay ocasiones extraordinarias y de urgencia que debemos encarar. Todo se puede hacer mejor. Pero vuelvo a decir que no hemos dejado de hacer política migratoria.

Alsina ya sonaba en su tono y en su voz visiblemente cansado: «¿Está habiendo traslado de inmigrantes a la Península?».

El ministro debía contestar sí, no o que no lo sabía pero sin embargo volvió a irse por los cerros de Úbeda:

Para tomar esas medidas hay que garantizar el retorno de quienes no tienen derecho a la protección internacional, y luego protección de los vulnerables, y teniendo en cuenta esos tres parámetros.

«Qué larga respuesta para una pregunta tan concreta. ¿Está habiendo traslado de inmigrantes a la Península?», acabó por estallar el locutor de Onda Cero.

Sr. Alsina,

El ministro del Interior NO LE HA CONTESTADO a su pregunta de si hay traslados de inmigrantes de Canarias a la Península…

¿Le vale la credibilidad de éste «ministro»?

Me temo que le ha «toreado» en su entrevista…creo que no tiene músculo dialéctico el «ministro» pic.twitter.com/ICcSpbItz3

— Marova (@jumapaser) December 2, 2020