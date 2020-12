Otro altercado entre Losantos y Casado causa graves consecuencias al PP

Las relaciones entre el PP y Federico Jiménez Losantos han empeorado sustancialmente. Es verdad que nunca fueron buenas pero se han ido deteriorando progresivamente, sobre todo a raíz de la postura de Pablo Casado en la moción de censura que VOX presentó al Gobierno de Pedro Sánchez.

El locutor aragonés no ha cesado desde entonces de cuestionar al líder del PP y esas constantes críticas de Jiménez Losantos al Partido Popular ha tenido su consecuencia. Pablo Casado ha dado la orden de que ningún dirigente del PP acuda a esRadio e incluso ha dado la orden de que no ofrezcan ningún tipo de entrevista a la radio dirigida por el propio Losantos.

Así lo ha confirmado el propio locutor a una entrevista que recogía este domingo el digital El Independiente: «Casado directamente ha dado la orden de que nadie venga aquí».

«Mejor, total, para lo que tienen…», llega a decir. «Desde que quitaron a Cayetana [Álvarez de Toledo] la verdad es que no hay mucha vida inteligente. Es que el grupito este que está ahora de los Teodoros en Génova es que es ridículo. A mí que más me da Teodoro, si la última vez que estuvo aquí en una entrevista estuvo fatal, peor para él».

Desde el PP se impone el “silencio” oficial sobre este nuevo altercado entre la formación y el director de esRadio, un Federico Jiménez Losantos que hace poco tiempo publicaba su obra ‘La vuelta del comunismo’ (Espasa) y ahora mismo está inmerso en un tour de entrevistas para promocionar su publicación.

Recientemente, cargaba contra Pablo Casado. Sobre el líder popular, el comunicador ha narrado las 5 horas que estuvieron reunidos en las que Losantos trató de convencerle para que pactara con Pedro Sánchez: «No he hablado con él, porque se portó como un miserable. A mí, durante los dos años que lo he tratado, me hablaba no de su amigo, sino de “mi hermano Santi”. En el debate que tuvimos en esa comida, porque Casado es muy limitado y muy cabezón, fue como hablar con un adoquín».

Losantos también se reunió con Santiago Abascal: «Al menos lo pensó, le dio vueltas y al final se dejó llevar. El otro ni lo consideró. ¿Y todo para qué? ¿Para que te adopte la izquierda? Es que es tonto. Se carga la derecha y la izquierda lo va a escupir. El discurso de Casado contra Abascal es lo peor que ha pasado desde la llegada al Gobierno de los comunistas. Son un grupo de idiotas. Casado es un mal bicho, y con uno así en el Gobierno, ni hablar. Ya tuvimos suficiente con Rubalcaba«.