Sopapo monumental de Alsina a Piqueras por la entrevista masaje a Sánchez en Telecinco

Seguro que donde no irá Pedro Sánchez es a Onda Cero a ser entrevistado por Carlos Alsina, o a la COPE para que haga lo propio Carlos Herrera.

El Presidente ya ha demostrado varias veces que va donde se siente a gusto, respaldado, con preguntadores de su cuerda que le ponen las cosas fáciles.

Y este miércoles 9 de diciembre de 2020 tiró de teléfono para incluir en su agenda una entrevista en el telediario de Telecinco, en prime time, con Pedro Piqueras a las preguntas y con un mensaje claro que mandar: aún no ha roto España en 1.000 días de mandato.

Alsina se lo pasaba en grande en la mañana siguiente de 10 de diciembre de 2020 en su Más de uno, recordando las bobadas del Presidente en Telecinco en la noche anterior. No suele ser una fórmula de Alsina la de golpear a compañeros, pero esta vez le resultó inevitable:

Que el PP no asume la derrota electoral, es el resumen. «A su pregunta, que no me ha hecho, le diré» -esto es Sánchez ya en plenitud. No sólo no contesta a las preguntas incómodas (anoche la verdad es que no las hubo) sino que se hace él preguntas aún más fáciles-.

Dio la impresión, por la reiteración en el mensaje, de que todo el objetivo del presidente en esta comparecencia sin noticia fue desmentir que él sea el monaguillo de Pablo Iglesias para hacer de España un paraíso boliviariano.