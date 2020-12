Arrimadas le confiesa a De la Morena que era fiel seguidora suya: «Te escuchaba por las noches»

La líder de Ciudadanos Inés Arrimadas le ha confesado a José Ramón de la Morena (Onda Cero) haber sido fiel seguidora suya. «Yo era futbolera, del Barça, hasta que la política ha entrado en los estadios y te lo ponen más difícil. De pequeña era futbolera, y no era tan común ver chicas que les gustaba mucho el fútbol. Me hacía la Liga Fantástica de Marca y te escuchaba a ti por las noches», confesó en ‘El Transistor’.

La diputada de Cs mostró su preocupación por la situación de la Selección española. «Esta mañana no hemos hecho un acto político sino de deporte, con varios deportistas y periodistas deportivos. A mí lo que me preocupa es que el nacionalismo sabe que el deporte es una herramienta muy potente y sirve para que Cataluña o Euskadi compitan a nivel internacional. Sus sueños son organizar un Cataluña-España o un Euskadi-España. Con este Gobierno se va avanzar en ese sentido: promover la representación internacional de estas comunidades en el ámbito deportivo».

Con la Selección no se juega. Un partido en el Gobierno no puede jugar con trocearla. La Selección es muy potente para la Marca España y no hay nada más que una tanto a los españoles