El padre de Bertín Osborne estalla contra Laporta por colocar su cartel en su edificio: «¡Podría haber buscado otra casa!»

El independentista Joan Laporta ha colocado lona gigante anunciando su candidatura a la presidencia del Barça en un edificio de Madrid, muy cercano al Bernabéu.

Se da la circunstancia de que en ese inmueble vive el padre de Bertín Osborne, que aparte es madridista confeso. Se trata de una lona situada en el Palacio de la Habana de unos cincuenta metros de largo. Algunas fuentes hablan de 40.000 euros el coste de la jugada.

«Es propio de nuestro estilo. Tiene un punto de ironía pero no pretende ofender, lo que quiere es promover nuestra candidatura en Madrid y seguro que Florentino Pérez se lo ha tomado con humor», decía Laporta a los medios

Bertín Osborne: «¡Qué despelote!»

Entre risas, el artista explicaba lo sucedido con José Ramón de la Morena en ‘El Transistor’: «Enric Masip que es muy amigo mío me ha mandado la foto de él con Laporta posando delante del cartel».

Y me quedo mirando y digo me cagüen la leche si esa es la casa de mi padre, que es madridista a muerte

Bertín dice que «tres cuartas partes» de los vecinos le dieron el OK a Laporta, pero no fue el caso de su padre. «Me dijo ‘hijo llámale y dile como me ha hecho esto, podría haber buscado otra casa'».

🎙️Bertín Osborne «Laporta es amigo mío y nada más verlo le he llamado…me ha dicho que tenían el ok de 2/3 de los propietarios….y le he dicho, seguro que el de mi padre no lo tiene, es socio del Madrid» «Lo va a tener mucho tiempo, el cartel va para largo» pic.twitter.com/BTNf66uBEU — El Transistor (@ElTransistorOC) December 15, 2020

«Menos mal que Florentino tiene buen humor y seguro que se han reído, además se llevan bien», finalizaba el cantante y presentador de televisión.

Laporta revoluciona la campaña con su idea

Aunque provocadora, nadie puede negar que Laporta ha golpeado dos veces con su ocurrencia.

💥¡LAPORTA REVOLUCIONA MADRID!💥 🤔¿Qué piensan los VECINOS de la ciudad? ¿Y el propio LAPORTA? El reportaje de @DarioMonteroG en #ChiringuitoLaporta pic.twitter.com/y1A9lCflqI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2020

Madrid amaneció el pasado martes 15 de diciembre de 2020 con un gran cartel, de 50 x 20, a 100 metros Santiago Bernabéu. Una lona de 1000 metros cuadrados, en el Paseo de la Habana número 15, con el lema Ganas de volver a veros y una foto del precandidato. El expresidente esperar atraer el voto de los socios azulgranas de la capital.