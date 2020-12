Margarita Robles se enfrenta a Julia Otero y a medio grupo Atresmedia: «Las Fuerzas Armadas sí son democráticas»

Como era de esperar, Julia Otero es otra de las periodistas con nombre y micrófono que ha ‘comprado’ toda la basura que en los últimos días llega vía redes sociales sobre nuestras Fuerzas Armadas.

En PD ya contábamos que Antonio Maestre está haciendo carrera y fortuna denunciando que casi todos los militares son unos nazis de manual y dando munición a Podemos para sembrar la duda sobre lo democráticas que son. Se da la circunstancia que Otero y Maestre están ligados de una manera u otra al grupo Atresmedia: Onda Cero y laSexta.

Al final, se trata de elevar a categoría de noticia un simple chat privado donde varios militares jubilados decían entre ellos barbaridades y de airear un vídeo donde una brigada de paracaidistas supuestamente hacía el saludo fascista.

Robles le pone los puntos sobre las íes a la Otero

La ministra de Defensa, Margarita Robles, observó con estupor cómo Julia Otero era una de esas personas en adquirir la mercancía averiada de Maestre y laSexta.

La presentadora de ‘JELO’ preguntó hasta en cuatro ocasiones por cuestiones al parecer muy comprometedoras para la ministra, que optó por hablar alto y claro y defender a los militares españoles:

Las Fuerzas Armadas son democráticas. Como en todo gran colectivo, hay una exclusiva minoría, que en este caso es de gente retirada. Esas personas no representan a las FFAA actuales. Son personas que lo hacen a titulo particular. Los del chat no pertenecen a las FFAA en el momento actual.

La locutora de Onda Cero insistió y se amparó en el PNV para volver a meterle el dedo en el ojo a su invitada: «Le piden explicaciones de cómo va a atajar posibles focos de ideología totalitaria».

Robles insistió: «lo que no se puede es sembrar manifestaciones genéricas. Vivimos en una democracia y si alguien cree que hay comportamientos constitutivos de delito que vaya al ministerio fiscal. Yo nunca sembraría dudas sobre ningún colectivo por hechos concretos».

Como parecía que no quedaba del todo satisfecha, la Otero volvió a la carga «con un vídeo de una fiesta que se ha hecho viral» (sobre la brigada de paracaidistas).

Robles pareció cansarse: «Es un vídeo del año pasado en redes sociales y las personas fueron sancionadas, eso no se dice. Me gustaría que junto a ese video se sacaran los cientos de videos de esa misma brigada de personas desinfectando residencias o construyendo hospitales. No he visto que los mismos que cuelgan ese vídeo hayan colgado videos como los que le comento. Este es un país que busca sacar lo negativo y en cambio no suele hacer tanto caso a lo positivo».

«Ambas cosas no son incompatibles», terció la locutora gallega, a la que se la vio muy por la labor de quedarse con todo aquel documento que hace daño al Ejército.

Maestre monta una red de soplones para que le informen sobre lo que pasa dentro del Ejército y las redes le trolean

Maestre quiere seguir haciendo carrera destapando a los malvados militares que tengan simpatías fascistas. O que canten y beban en una celebración.

Pero como en España el periodismo de investigación murió y ahora solo se lleva el periodismo de filtración, que aparte es más cómodo, el colaborador de laSexta ha entendido que es mucho mejor que le envíen a un correo toda aquella información relevante. Que sea luego verdad ya no importa tanto. Lo interesante es señalar y hacer de soplón, que él te compra la mercancía.

Es decir, que cualquiera que quiera poner en un brete, sean ciertas o no sus sospechas, puede contar con Maestre, que hará bueno aquello de que la realidad no te estropee un buen titular.

El chat de la XIX, donde un grupo de militares retirados amenazaban con fusilar a varias personas, y ahora, la publicación de un vídeo, recibido con algarabía por parte de Antonio García Ferreras, en el que supuestamente unos soldados españoles hacen el saludo nazi mientras cantan, ha envalentonado a estos ‘detectives’, que suplican más información.