Los palos al Gobierno no cesan en COPE ni aunque no esté Herrera: «¿Por qué no dan la cara?»

Ciertamente Carlos Herrera ha venido manteniendo durante los últimos años una línea dura contra el Gobierno y sus peculiares integrantes, pero es que en honor a la verdad, no cabe otra fórmula.

La estrella de la cadena COPE no participó en la parrilla ya en este 21 de diciembre del aciago 2020 por retiro vacacional, y la habitual suplente, Pilar García Muñiz, se puso al frente del micrófono de Herrera en COPE.

Como cabeza visible del programa, la conocida periodista ejecutó también su editorial, y bien lo podría haber firmado el propio Herrera o cualquiera de los españoles, porque la queja de Muñiz es tan lógica que sobrecoge que el Gobierno no haya hecho lo que aquí se le pide: una Navidad de circunstancias pero por igual para todos los españoles:

¿Qué quieren que les diga? Que esto es un lío tremendo.

El Gobierno estableció unas medidas mínimas de obligado cumplimiento, se lavó las manos y ha dejado una vez más a las comunidades autónomas la responsabilidad de tomar medidas más restrictivas.

Pero si Illa no quería 17 navidades diferentes, ¿por qué no es el Ministerio el que interviene y decreta un único plan de Navidad para toda España? Todos igual, en todas partes, en todas las comunidades autónomas. ¿De qué sirve que el Gobierno haya decretado el estado de alarma durante seis meses si cuando aumentan los casos positivos no coge el toro por los cuernos y asume el mando único?

No estaría de más que el Gobierno hiciera como han hecho otros líderes europeos que viendo como la pandemia se ha vuelto a descontrolar en sus países: han dado la cara y anunciado medidas mucho más restrictivas aún sabiendo que eran impopulares.