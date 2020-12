El economista Gay de Liébana ‘amarga’ la Lotería a los que les toque y, sobre todo, a los que no

Ya conocen ustedes el discurso del economista José María Gay de Liébana, conciso y ácido, a partes iguales. Y no fue menos de ambas raciones su comentario en Herrera en COPE (con Pilar García Muñiz) en este día de la Lotería Nacional tan típico del 22 de diciembre de 2020 en España.

Cada 22 de diciembre repito mecanismos de una tradicional liturgia. Me despierto con la ilusión de que hoy, sí, es el gran día de mi vida y que esa suerte que año sí año también, me es esquiva, por fin reparará en mí y me veré agraciado con el Gordo de Navidad. Y mi vida cambiará, Pilar…