Herrera ajusticia a Iglesias: «Este mamarracho quiere decidir lo que hablamos los españoles en Nochebuena»

Como buen comunista, Pablo Iglesias desea imponer a los españoles sobre qué se debe hablar durante la Nochebuena.

El vicepresidente podemita espera que el debate entre Monarquía y República se cuele en los hogares de los españoles, a pesar de que el CIS del socialista Tezanos ya le ha dicho que no hay debate y que en España hay otras preocupaciones más latentes.

Carlos Herrera le mandaba a esparragar este 24 de diciembre de 2020 y fiel a su estilo, el de COPE no ahorraba epítetos:

El locutor ajustaba cuentas con el de Podemos y le recordaba que la cuestión de la jefatura de Estado no está en entredicho a pesar de los supuestos escándalos fiscales del emérito, Don Juan Carlos. «Tú que sabrás. El 0,3% es el número de españoles que andan preocupados por el debate monarquía- república. Tú te crees que los demás son como tú, crees que los demás se han convertido en mamarrachos a los que manejar con inducciones como esa. Tú quieres saber de lo que se va a hablar hoy a las casas, como no ha pasado nada este año, como no va ocurrido nada este año.»

Herrera expresaba su preocupación por la obsesión que tienen estos políticos comunistas por meterse en la vida de los demás y hasta en sus conversaciones.

A ver, ¿tú quieres saber de lo que va a hablar la gente esta noche? Cuántos han muerto, cuántos no van a estar, cuántos han perecido después de que un gobierno de incapaces como tú no haya puesto orden y no haya tomado las decisiones a tiempo y haya ido tarde hasta en el último ejemplo, cuando no cerró la frontera con Gran Bretaña, y tuvo que hacerlo un día después. Van a hablar de cuántos han enfermado. Tú estuviste enfermo, yo también. Y aquel que estuvo enfermo y qué malito se puso el otro de mas allá. Pueden hablar de los que han perdido el trabajo, de los que se han quedado en la calle para correr, de los que han cerrado su negocio y no saben si lo van a abrir, van a hablar del que no ha podido viajar y del que siendo de Valencia vive en Teruel o de los que se han quedado fuera de España y no han podido venir a casa esta noche por Navidad.