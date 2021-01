Herrera regresa para frenar en seco las imbecilidades de Illa en favor de los ‘indepes’: «¡No, no, no, embustero!»

Este lunes 4 de enero de 2021 el icónico periodista de COPE, Carlos Herrera, regresaba a ponerse al frente de su micrófono, y lo hacía en un momento absolutamente delicado en el país.

En materia política, la reaparición radiofónica de Herrera viene como anillo al dedo por esa inmensa caradura que van a gastar en el Gobierno y especialmente Salvador Illa con su voluntad de quedarse como ministro de Sanidad hasta que empiece la campaña catalana el 29 de enero.

El clima es irrespirable y el plan marketiniano del Gobierno y de Iván Redondo parece nunca tener fin, de modo que la acometida de Herrera contra Illa es tan justa como necesaria.

Y es que el ministro de Sanidad, bastante mentiroso, ya saben, ya ha empezado a hablar del problema de los independentistas en unos términos que ofenden:

Y veamos que es lo que dice el Illa candidato. Dice esa misma tontería que Pedro Sánchez: «que todos somos culpables de lo ocurrido en Cataluña en estos últimos tiempos».

No, no, no. Perdona, bonito, yo no soy culpable de nada y el que me está escuchando en su casa tampoco. Los culpables son culpables y lo ha decidido un tribunal al que ahora le queréis sortear con este argumento de la equidistancia en el que el socialismo se mueve tan a gusto.

Herrera pone los puntos sobre las íes al ministro de Sanidad y próximamente muleta del independentismo, para que aunque este sea su destino, al menos no trate a los españoles como imbéciles:

Los independentistas violaron la Constitución, silenciaron e ignoraron a la mitad de la sociedad catalana de la que formaba parte Illa, por cierto, y ahora no son culpables porque culpables somos todos. O sea, tan culpables son los que han querido imponer un asfixiante régimen soberanista al conjunto de la sociedad como los que se han resistido a ese proyecto totalitario. Todos somos culpables según Illa. Puigdemont y Junqueras son tan culpables como el propio Illa, que salió con miles de catalanes a la calle para frenar una deriva totalitaria. Aquellos días fueron muy duros, pero hombre, no deberían olvidarse ni tartar de reescribirlos tan pronto. Ese «todos tenemos la culpa» es una triquiñuela por la que se pretenden blanquear indultos de este Gobierno, los que se comprometió a conceder. Es una falacia que nos pone al mismo nivel a los que violaron la ley con los que sufrieron el acoso. Y ambas abonan el victimismo de los independentistas, que no quieren un indulto, quieren amnistía general. Nunca se han arrepentido de lo hecho y, además, insisten en que lo van a volver a hacer.

Finalmente tercia Herrera en este asunto de las culpas que quieren repartir a un lado y otro desde el socialismo y el podemismo, para que nadie se lleve a engaño: