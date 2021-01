Descomunal enfado de Juanma Castaño: «Muchos de los que escriben en redes son auténticas ratas»

No vivió un día de los mejores Juanma Castaño este 4 de enero de 2021 en las horas previas a su El Partidazo de COPE nocturno, que fue cuando terminó por estallar: «Joe, vaya día llevo… «, llegó a decir.

Todo viene por un brote de coronavirus surgido en el seno del primer equipo del Sporting de Gijón y derivado de ello, en toda la ciudad, con más de 30 contagios y 140 casos aislados. Al periodista se le ocurrió defender a algunas de las partes implicadas, como el propio club o el bar en el que supuestamente se había producido la fiesta entre futbolistas, y la que le ha caído es fina. ¿Dónde? Pues donde siempre, en ese ente que son las redes sociales.

El tuit en el que empezó a complicarse la vida Castaño fue al colgar un vídeo en Twitter con la supuesta fiesta de la que hablaban…

Y le cayó la mundial por defender a sus amigos del ocio nocturno de su ciudad. Sin ir más lejos, el falso obrero y falso feminista, Antonio Maestre, publicó en Twitter una foto de Castaño rodeado con algunos de los implicados:

Llegó el turno del periodista en su programa de COPE, y se calentó:

Mi opinión en este asunto que ha sido tan polémica y me han llegado mensajes de todo tipo, sigue siendo la misma: lo primero, el Sporting no es responsable del comportamiento que tienen fuera del club sus trabajadores, y menos estando de vacaciones. Y luego creo que el brote no se genera en el restaurante Bellavista. Sencillamente digo eso, que no se genera el día 24 porque si no el 27 no dan tan pronto positivo. Y además había dos jugadores. Esa es mi opinión.

Como no tengo argumentos para pensar otra cosa voy a seguir manifestándola… Auque sea trending topic… Si yo de eso tengo el culo pelao ya… Con todos los respetos; que si Isco, que si no hay que cuidar a los niños por la noche, que si Messi… De verdad, que esto lo tengo muy superado, no cambio de opinión porque haya cien, mil o cien mil insultándome. Que mi opinión es mía y digo lo que pienso.