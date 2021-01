Herrera, al ataque contra los enemigos del emérito: «La dureza contra él es en realidad la que sienten por España»

Este 5 de enero de 2021 cumple 83 años don Juan Carlos, el rey emérito que tuvo que salir por piernas del país ante el acoso de tantos que quieren verle sufrir.

Y es que la moda ahora en España es ser independentista, chavista, comunista de algún tipo o lo que sea. Es lo que promueve el Gobierno de la Nación, de modo que no es de extrañar que a figuras que tengan que ver con instituciones antiguas, como la Corona, se las dilapide. La persecución al emérito es real, y no solo a él, sino a la Familia Real al completo, caiga quien caiga.

Afortunadamente Carlos Herrera ya está de regreso vacacional para poner un punto en la boca a los envalentonados enemigos de la monarquía. Lo hizo este 5 de enero, felicitando al susodicho rey emérito de paso, y pidiendo clemencia para él. Que nadie se olvide, es un señor de 83 años que, con sus errores, ha dado mucho por el país, y no merece el escarnio al que está siendo sometido ni no poder vivir cómodamente en su hogar:

Herrera asegura que si el emérito tiene que ser investigado puede serlo perfectamente en su casa, y no le falta razón:

A un rey, que ha cometido errores pero infinitamente menores al lado de sus aciertos se le da exilio, oprobio, pena de telediario, desprecio… Porque no es de ETA, no es de Podemos, no es sanchista, no es de Bildu, no es de ERC… Pero sobre todo porque es un señor que simboliza los mejores años de una España cosmopolita y fuerte.