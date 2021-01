Carlos Herrera destroza al «del moño rojo», Pablo Iglesias: «¡Cantamañanas y oportunista!»

Uno de los primeros en salir a trazar algunas líneas sobre lo sucedido este 6 de enero de 2021 en Washington fue Carlos Herrera en COPE ya en la jornada siguiente. Con permiso, eso sí, del friki Ferreras, que dejó el roscón a medio comer para llegar hasta laSexta.

Y al presentador de Herrera en COPE le ha ocurrido lo que a la mayor parte de la población española con dos dedos de frente, que del espectáculo estadounidense se han servido algunos para sacar pecho por una cosa u otra. Deleznable. Los de siempre… El de siempre, Pablo Iglesias.

Lo que estamos viendo en EEUU es el modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables. Frente a su violencia y sus mentiras allí y aquí: democracia y antifascismo ✊

Ahí le tienen al fenómeno. Por suerte, Herrera resultó apoteósico:

Aquí el del moño rojo, Pablo Iglesias, ha salido como buen oportunista para decir que esto demuestra que la derecha tal y cual… Todo lo que tú quieras es deslegitimar la democracia liberal y desestabilizar las instituciones. Pero hay que decirle a este cantamañanas que aquí en España los que no han alentado a rodear el Congreso, no hacer una manifestación frente al Congreso, que es diferente, rodear el Congreso, los que asaltaron el Parlamento de Cataluña, asaltar el Parlamento, son los que están gobernando. Y ahora están trazando una estrategia a ambos lados del puente aéreo para garantizarse el poder por largo tiempo. Esto puede suponer un punto de inflexión que paradójicamente refuerce la democracia liberal. Esperemos. O no.