Losantos: «Robles perpetró un ataque miserable contra los militares que defienden la unidad de España»

Margarita Robles, ministra de Defensa, quiso tener su momento de gloria en la celebración de la Pascua Militar del 6 de enero de 2021.

Y a fe que lo tuvo con un palo a un determinado número de componentes del Ejército, ya retirados o en la reserva, por no opinar como exige el Gobierno socialcomunista.

Este 7 de enero de 2021, en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), Federico Jiménez Losantos puso firme a la titular de Defensa en un duro editorial por cuestionar la libertad de pensamiento del estamento militar:

Ayer, en el día de la Pascua Militar , la ministra de Defensa perpetró un ataque absolutamente intolerable y furibundo contra todos los militares que se preocupan por lo que ella no se preocupa, que es la unidad de España que es la base del orden constitucional. Ayer, la ministra de Defensa, la que iba de buena, mostró su catadura sectaria y miserable insultando a quien no se puede defender, privando de derechos civiles a los que después de dejar el ejercicio activo del Ejército, de las armas, tienen todo el derecho como ciudadanos a manifestarse.

Insistía Losantos en que:

Lo de la ministra de Defensa ayer sobrepasó todos los límites de lo tolerable. Ningún español, haya llevado uniforme o no tiene porque aguantar que le insulte la ministra, mucho menos los militares que se han jugado la vida, que algunos la han perdido, unos con la ETA , los socios de la señora ministra. La señora ministra de Defensa es socia del partido de la ETA, es la socia del partido de la dictadura comunista de Maduro .

Apuntaba como lógica la preocupación de los militares por la situación de España:

Pero, ¿cómo no van a estar preocupados si tenemos un Gobierno que ha dicho que se ha abierto una crisis constituyente, si tenemos un Gobierno infame del que forma parte esta infame ministra diciendo que hay que preparar el indulto de los golpistas? ¿Cómo se atreve Margarita Robles a insultar a los militares en los términos en los que lo hizo ayer? Dijo que nadie tiene derecho y menos los que en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas a perjudicar el enorme prestigio que tienen nuestros Ejércitos con la plena conciencia y agradecimiento.

Daba nombres sobre los que perjudican la imagen y el prestigio del estamento militar:

Pero, ¿quién perjudica el prestigio del Ejército? Lo perjudica Zapatero cuando ordenó que desertaran nuestros soldados de Irak, lo perjudica este Gobierno infacto e infame que a los asesinos de militares, de policías y de guardias civiles y de civiles los acerca a su casa por Navidad porque son etarras y son socios del Gobierno. La que no tiene derecho a levantar la voz es la ministra de Defensa, que no sé cómo no le da vergüenza ser ministra de Defensa y levantar la voz delante del Rey al que pretende derrocar su Gobierno.