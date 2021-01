Iñaki Gabilondo se retira de su comentario diario en la SER: «Estoy empachado»

Iñaki Gabilondo apareció este lunes 11 de enero de 2021 en el Hoy por hoy de la Cadena SER con un cometido diferente del de habitualmente:

El veterano periodista da paso a un lado y así lo ha contado en directo a los oyentes:

Me retiro de los comentarios políticos a petición propia. Deseo dejar de hacer comentarios y análisis políticos. No me siento capaz de continuar con mi apunte diario; el problema soy yo, estoy empachado. […]

El enconamiento partidista, la superpolarización han construido moldes de respuesta rápida, pero no me van francamente. Y para asomarse al día a día de una lucha partidista tan encarnizada hace falta unas fuerzas que yo ya no tengo y una fe que flaquea. No quiero ser el cenizo pesimista de las 8:30. Así que mucho gusto, muchas gracias, y antes de que se apague la luz prefiero iluminar otros rincones.