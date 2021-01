Carcajadas en Twitter por esta ‘reflexión’ de Julia Otero: «¿Han puesto la nieve y el virus el modelo ultraliberal contra las cuerdas?»

«¿La naturaleza, nieve y virus, han puesto el modelo ultraliberal contra las cuerdas?», se preguntaba este 11 de enero de 2021 Julia Otero en su editorial.

La locutora de Onda Cero se ganaba varias críticas en las redes sociales con su ‘reflexión’: «¿Queremos un estado débil (ese que no apaga los fuegos gigantescos en Estados Unidos ni se ocupa de las carreteras ni los servicios públicos en general) o un Estado fuerte que tenga respuesta y servicios para todos, aunque cobre más impuestos?».

El comentario no es ni casual ni bienintencionado. Aprovecha la Otero para deslizar estas preguntas porque es el PP quién gobierna Madrid, una de las comunidades más castigadas tras las nevada de la borrasca Filomena, y son sus dirigentes principales, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso quienes solicitaban colaboración a los madrileños.

«Tanto la pandemia de covid como esta catástrofe del temporal, obligan a reflexionar: ¿hay que rearmar económicamente los Estados, debilitados por años de recortes y austeridad? ¿Hay que invertir en lo de todos o que se salve quién pueda? ¿qué queremos pagar cada uno y qué estamos dispuestos a pagar entre todos?», proseguía la presentadora de ‘Julia en la Onda’, obviando que el pedir a todos los vecinos que tengan una pala que liberen las entradas a sus edificios no es lo mismo que «se salve quién pueda». Es más, estos días, la cooperación vecinal y la solidaridad entre vecinos se ha incrementado.

En Twitter le dejaban algún que otro comentario de desaprobación:

Modelo ultraliberal con 50% de impuestos. No quiero pensar qué entiende por comunismo

No Julita, no. Lo que ha puesto contra las cuerdas es el inflado sistema público. Con casi 4 millones de funcionarios y no funciona nada. Al final siempre hay que recurrir a lo privado y encima te insultan. Sólo saben de aumentos de sueldos, privilegios y quejas.

