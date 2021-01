Herrera saca todas las facturas de Iglesias: «Un bocachanclas que ni ha salvado a un anciano ni ha quitado una palada de nieve»

A Pablo Iglesias, que no ha aparecido apenas por la pandemia salvo para alguna bobada y mucho menos por la tremenda borrasca de nieve, se le ocurrió hacerlo donde más le gusta, en televisión en prime time.

Fue este domingo 17 de enero de 2021 cuando se dejó caer por Salvados el Vicepresidente, y el drama se veía venir:

Entre muchas otras patochadas, cabe destacar esa del panfleto que le montó a su amiga Dina, la del caso, o una auténtica barbaridad comparando a Puigdemont con el exilio de republicanos tras la Guerra Civil.

Apenas unas horas después, ya este 18 de enero, desde la Cadena COPE sacudía al vicepresidente el líder de opinión Carlos Herrera, pasándole todas las facturas pendientes y ninguna pagada:

Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias a laSexta son particularmente infames. Este bocachanclas ayer se quejaba de que los poderosos no son ellos, los ricos, ya se sabe… Un tipo que no ha hecho nada de provecho ni con las residencias ni con la nevada ni con un asunto de importancia, ahora ha dicho que él está a favor del indulto a los golpistas por razones de Estado y ha comparado a Puigdemont con los exiliados del Franquismo.

Este tío no ha salvado la vida a un solo anciano, no ha doblado el lomo para quitar siquiera una sola palada de nieve, sigue siendo un estupendo mentiroso patológico. Dice que Puigdemont no ha robado dinero… Vamos a ver, Puigdemont no ha sido condenado por malversar dinero público, por robar dinero del contribuyente porque se fugó. Si hubiera sido juzgado con el resto de la cuadrilla, habría sido condenado como lo fueron los demás. Hombre, ahora va a ser un Robin Hood.