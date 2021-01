Carlos Herrera: «Illa, ¿la negativa a aplicar más medidas la adoptas como ministro o como candidato del PSC?»

Tiene la mosca detrás de la oreja.

Carlos Herrera sospecha que el aún ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, está actuando estas últimas semanas, en plena tercera ola de la pandemia por el coronavirus, más como candidato del PSC-PSOE a las elecciones catalanas que como responsable máximo de la cartera sanitaria.

A ocho días de comenzar en teoría la campaña electoral en Cataluña, el 29 de enero de 2021, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, rechazara el aplazamiento de los comicios al 30 de mayo de 2021 y volviera a fijarlos para el 14 de febrero de 2021, al titular de Sanidad se le va más la vista a su feudo autonómico que al problema desbocado del Covid-19 en España.

Lo cierto es que Illa se muestra renuente a aplicar medidas más restrictivas en torno al control de la pandemia y, pese a que es una petición a gritos de la gran mayoría de las comunidades autónomas el poder rebajar la hora del toque de queda a las ocho de la noche e incluso a las seis de la tarde, desde Sanidad se niega la mayor.

El político catalán, que se dio mucha prisa para decretar un cierre perimetral en Madrid en la primera quincena de octubre de 2020, coincidiendo con el puente del Pilar, y alegando que había una tasa de contagios cifrada en más de 500 por cada 100.000 habitantes, resulta que ahora, con una media muy superior, rechaza implementar nuevas medidas como ese toque de queda más estricto o incluso un confinamiento de 3-5 semanas para doblegar la curva de contagios.

Carlos Herrera, en su editorial de este 21 de enero de 2021 en ‘Herrera en COPE’, exponía los datos y dejaba ver su estupefacción ante la pasividad del ministro de Sanidad justo en el momento en el que el coronavirus vuelve a causar más estragos.

Concretamente, 464 fallecidos y más de 41.000 contagiados en las últimas 24 horas según los datos cursados por el Ministerio de Sanidad del 20 de enero de 2021. El periodista de COPE decía lo siguiente:

No habrá ni adelanto de toque de queda a las ocho que pedían todas las regiones, ni confinamiento de ningún tipo. El ministerio de Sanidad no adopta ninguna medida. Cuando el estado de alarma que se decretó para Madrid durante 15 días, la región tenía 500 casos por cada 100.000 habitantes, ahora en España hay más de 764. El mismo Gobierno que aplicó entonces un 155 sanitario a Madrid, ahora no hace nada.