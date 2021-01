Salvador Sostres: «Nunca nadie ha matado tanto como el socialismo»

La polémica se generó en la noche dominical de 17 de enero de 2021, en el prime time de laSexta, cuando Pablo Iglesias le aseguraba a Gonzo que Puigdemont es como los exiliados de la República.

El concepto hizo estallar por los aires al mundillo político y mediático durante las siguientes horas y días. Todos, tratando de demostrar que el independentista es un cobarde que huyó al lado de los exiliados, que tuvieron que abandonar el país al perder la Guerra Civil. Por atacar a Puigdemont y Pablo Iglesias, desde los rincones más antagónicos, sin darse cuenta, estaban defendiendo a estos exiliados como una suerte de ídolos, pero nada más allá de la realidad.

Fue Salvador Sostres con una columna en ABC este 20 de enero quien, sin pelos en la lengua, explica con todo lujo de detalles en qué se parecen y en qué se diferencian el tardocarlista fugado con estos exiliados:

El texto de Sostres es soberbio. De modo que ya en este 21 de enero, con su participación en Herrera en COPE, la pregunta del propio Carlos Herrera fue pertinente al respecto:

Y a partir de ahí desarrolla Sostres la misma idea que en dicho artículo:

Yo creo que hay una mitificación de la República y de los exiliados, y ahora para atacar a Puigdemont o a Iglesias, que estoy de acuerdo en este ataque, se ha querido decir que Puigdemont no es un exiliado… Yo solo digo que si toda aquella gente, que no digo que no amaran a España, se hubiera quedado y la República hubiera ganado, España habría vivido unas consecuencias nefastas: habría caído en la influencia del Pacto de Varsovia y entonces habríamos tenido muchos más problemas como país y mucha más miseria, y nos habría costado mucho más recuperarnos.

A mí no me gustan las guerras, no quiero ninguna guerra, pero en España la Guerra no la ganó el peor bando posible y no tuvimos unas consecuencias nefastas que hubiéramos tenido si estos tan aclamados exiliados republicanos se hubieran salido con la suya y hubieran implantado en España sus teorías, sus ideas, que son la más asesinas y criminales de la Historia de la Humanidad. Hay unos hechos; nunca, nunca, nunca, en el mundo civilizado y por civilizar, se ha matado tanto como en nombre de las ideas socialistas. ¡Incluyendo del nazismo, que es una idea socialista!