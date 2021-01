El penoso eslogan de Iñaki Gabilondo para apalear a toda España en vez de al Gobierno de izquierdas

Le parecerá muy valiente a los de la izquierda progre este mensaje del aclamado Iñaki Gabilondo en la SER este lunes 25 de enero de 2021.

Viene a decir el periodista medio retirado que España no funciona. Así, gratuitamente, culpando a todos y sin personalizar donde debe, en el peor gobierno de la democracia española.

Pero a eso no se atreve el ‘valiente’ Gabilondo, es mejor hablar de «estructuras, engranajes»…

Aparte de los problemas tremendos de todo tipo, es que cuando de repente se oye que los bomberos no pueden salir porque no tenían cadenas para las ruedas; que la vacunación, con todos los problemas que tiene, además resulta que no teníamos las jeringuillas… Es que es un problema que tenemos que reconocer, y es que España no funciona.

Yo creo que no funciona. Es un estado moderno y en los puntos de exigencia que le cabe exigir, no funciona. Hay problemas de estructura y engranajes, de desajustes y mucho desorden y una sensación de ineficacia porque parece que las palabras mandan más que los hechos.