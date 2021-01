Las redes exigen a Alsina que jubile a Ónega tras afirmar que Illa «no lo hizo mal» como ministro

«Para la preparación médica que tiene Illa, no lo hizo mal el hombre». Unas palabras, las de Fernando Ónega, que van a traer cola. En redes sociales había mucha indignación. Alguno incluso llegaba a pedirle a Carlos Alsina la cabeza de su colaborador.

El veterano tertuliano de ‘Más de uno’ pretendía hacer balance de la gestión respecto a la pandemia del coronavirus del ahora candidato socialista a presidente de la Generalitat.

«Así que yo soy comprensivo y pienso que se esforzó»

Sus palabras, polémicas, causaron una honda repercusión: «Para lo desconocido que era y sigue siendo el virus; para la dimensión del contagio; para la falta de referentes y medicamentos; para las barbaridades que se dijeron con vitola científica, y para la preparación médica que Illa tiene, no lo hizo mal el hombre. Resistió, que no es poco. Así que yo soy comprensivo y pienso que se esforzó, que hizo lo que pudo, y lo que no pudo, tampoco lo pudo hacer casi nadie en el mundo».

@carlos__alsina, abyecta opinión la de su colaborador en el programa. Onega destruye su credibilidad en la parte final de su carrera profesional. Y condiciona la suya, Carlos, con semejante ejercicio de cinismo e indecencia moral. Si le mantiene en antena, dejo de sintonizar OC. — Arturo García (@Arturo_Garcia67) January 26, 2021

Fernando Onega, como siempre un valiente. No se es un superviviente a todos los regímenes y gobernantes durante décadas sin ser un maestro de las medias verdades y la tibieza. España está y va a la m… en gran parte por este tipo de carácter tan cobarde. Alsina, te apago. https://t.co/KK0B2wr1D4 — unaPersonaHumana (@AnaAbad4) January 26, 2021

Con Fernando Ónega me ha pasado como con Iñaki Gabilondo: cada vez que hablan, demuestran su servilismo canino hacia una izquierda cada vez menos ilustrada y más necesitada de palanganeros. Que un periodista excuse a un Ministro por falta de preparación es para hacérselo mirar. https://t.co/wyIwToWqui — José Vilaseca (@josevilaseca) January 26, 2021

Esta frase solo evidencia dos cosas: que Fernando Onega se ha vendido al Gobierno y que insultar a las víctimas y familiares de los fallecidos por Covid sale gratis. — Navegante (@elbaupres) January 26, 2021

Hay dos cosas innegables: – El Gobierno de España tiene en su haber una de las peores gestiones de la pandemia a nivel mundial.

– Fernando Ónega es un limpiabotas profesional. https://t.co/ViEOYqE1Sq — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) January 26, 2021

«La mala suerte es marcharse con la cifra récord de 93.000 infectados en su último fin de semana»

Lo casi insultante es que Ónega sea consciente de la enorme cifra de muertos y contagiados que deja Illa como legado antes de abandonar el barco en medio de la tormenta:

La mala suerte es marcharse con la cifra récord de 93.000 infectados en su último fin de semana y con la Unión Europea situando a casi toda España entre las zonas a las que no se debe viajar. Pero sería injusto echar la culpa solo a la gestión del ministro de Sanidad.

Para la preparación médica que tenía, tenía que haber dimitido. Es más nunca haber asumido el cargo. Ónega déjalo ya… — Ferran D’Antequera (@FerranAntequera) January 26, 2021

«Total, con los que podrían haber muerto, no lo hizo mal el hombre…» Joder, Fernando, lo tuyo es de obsecuencia patológica… https://t.co/v0XX95tkRj — Conde de Gondomar (@CondeDeGondomar) January 26, 2021

Los tuits insertados son una pequeña muestra de la poca comprensión que han encontrado las palabras de Ónega entre una parte de su audiencia, que no ha dudado en censurarla.