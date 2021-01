Juanma Castaño sopapea a la Generalitat por permitir acudir a un mitin pese a las restricciones perimetrales

El enfado es morrocotudo contra la Generalitat de Cataluña por lo que se entiende una provocación en toda regla.

En plena tercera ola de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno autonómico, a la vista de que su intención de que las elecciones no han podido retrasarse al 30 de mayo de 2021 como era su deseo, ha optado por echarse al monte.

Mientras la región mantiene una durísimas restricciones de movilidad y de horarios en lo relativo a la apertura de negocios, el Ejecutivo catalán, seguramente buscando forzar por las bravas un aplazamiento de los comicios por la crisis sanitaria, ha decidido que dejará a los ciudadanos saltarse el confinamiento perimetral para poder acudir a los mítines de los partidos políticos en la campaña que comenzará el 29 de enero de 2021.

En ‘El Partidazo de COPE’ en la madrugada de este 27 de enero de 2021 su presentador, Juanma Castaño, cargó con dureza contra esa medida por el evidente riesgo que van a correr quienes decidan acudir a esos actos de campaña amén, por supuesto, de volver a poner en evidencia las contradicciones de los políticos como si el coronavirus solo actuase en determinados ámbitos y situaciones.

Comentaba con rabia contenida Castaño que:

Una cosa, no sé qué os parecerá a vosotros, pero hoy he leido que el Govern ha decidido que se puede ir a los mítines. El problema es que ya no se ponen rojos los políticos. Y no hablo ya solo de este Govern. Hablo de cualquier político, es que no se ponen ni rojos ya.