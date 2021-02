Alsina pulveriza a Iglesias: "No se le critica por opinar, es por mentir... lo demás es quincalla argumental"

Carlos Alsina pulveriza a Pablo Iglesias por sus ataques contra la democracia de España y su manipulación de la realidad política.

El director de ‘Más de uno’ de Onda Cero recuerda, en su editorial de este 12 de febrero, el “truco argumental más burdo” utilizado por el líder de Podemos: “si me critican es que tengo razón”.

Una afirmación que desmonta el reconocido periodista. “En el mundo de Iglesias, pase lo que pase, él siempre está en lo cierto. Nadie ha acreditado mayor habilidad que la suya para deformar los debates que él mismo genera. El origen de toda esta historia, acuérdese, fue que el vicepresidente le dio la razón a un ministro ruso”, comienza Alsina.

El director de ‘Más que uno’, harto de la manipulación del vicepresidente segundo, pone los puntos sobres las íes y deja claro que “lo que se le ha criticado a Iglesias no es que opine, es que mienta. Porque tan democrático es juzgar, y hacer pagar, a quien promueve una sedición como querer juzgar, y hacer pagar, al que se fugó para no presentarse en el juzgado. Todo lo demás es quincalla argumental”.

El periodista radial destaca que Iglesias “reformula el debate a su medida y mete en lo de la calidad democrática la renovación pendiente del Consejo del Poder Judicial o la expatriación del rey Juan Carlos”.

Un giro del líder de Podemos en el que se ha pasado algunos detalles que no duda Alsina en ponerlos sobre la mesa.

“Para, Pablo, para. ¿Has dicho huido? ¿Por irse del país? Será exiliado. Exiliado como Puigdemont, ¿no? El Rey ha huido, y es intolerable, pero Puigdemont es un perseguido y hay que llorarle. Aunque tenga un juicio pendiente al que no quiere presentarse”, precisa.

A lo que agrega: “el vicepresidente y sus portavoces proclaman ahora que lo que él dijo es que a España le queda mucho por avanzar en valores democráticos. (En los valores democráticos tal como entienden la democracia y los valores en casa Iglesias Montero). Que no, hombre, que no. Lo que él dijo es que no es democrático que a Junqueras lo hayan juzgado y que Puigdemont está en Bruselas por culpa del Estado”.

Pablo Iglesias ha recibido hoy una somanta de palos dialécticos por parte de Carlos Alsina antológicos. Los trilerismos del Vicepresidente Pablo Iglesias quedan al descubierto rápido. Sus mentiras tienen las patas cortísimas y ya solo le creen sus acólitos sectarios.

Defensa de la prensa libre

En su monólogo, Alsina aprovecha para defender una vez más la libertad de prensa.

“Cada vez que Pablo Iglesias, o Echenique, o La voz de Galapagar, critican (más bien, atacan) a periodistas que informan sobre asuntos judiciales en los que está incurso alguien de Podemos ya sabemos por qué es”. “Tomemos nota. Cuando Podemos critica a un periodista es porque lo que ha dicho es verdad”, sentencia.

Unas duras palabras que llegan después de que el periodista fuese galardonado con el ‘Premio APM al Mejor Periodista del Año 2020’

En el acto de premiación, ante el Rey Felipe VI y doña Letizia, se plantó contra la censura del Gobierno PSOE-Podemos.

“Yo aprendí que la manera más eficaz y la única que existe para combatir a quien te quiere silenciar es seguir informando. Porque es verdad que el silencio de la prensa libre es la muerte de la democracia”, profundizó.

A lo que sentenció que “hay una legión de enemigos de la prensa y de la democracia que están deseando acabar con las dos a la vez”.