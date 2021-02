Joaquín Leguina: «Pablo Iglesias pretende montar un referéndum de independencia en cada barrio»

Es uno de los 200 firmantes del manifiesto lanzado por ‘La España que reúne’ para exigir la dimisión de Pablo Iglesias ante los improperios vertidos contra la democracia española.

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995), se mostró implacable en los micrófonos de esRadio el 11 de febrero de 2021 en una entrevista realizada por Juan Pablo Polvorinos en el informativo del mediodía.

Señalaba el histórico líder socialista que lo que sostenía el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista era una mentira:

Nosotros denunciamos esas declaraciones de Iglesias porque son una mentira. Él lo que está es en contra de la Constitución y concretamente de artículos fundamentales como la unidad de España. Él está a favor de poner en cada barrio un referéndum de independencia. Está a favor de defender a los enemigos de este país. Por tanto, mire usted, no puede estar en el Gobierno, nunca debió entrar en el Gobierno y menos en unas circunstancias críticas que además para él no existen.

Resaltaba Leguina que Pablo Iglesias ha evitado meterse a hablar sobre el coronavirus, como si para él no existiera:

El exmandatario madrileño aseguraba que jamás había visto tamaña deslealtad en un alto cargo político:

Yo creo que no. A ver, como se sabe, la Constitución es mejorable, eso es evidente, nadie lo discute, pero lo que no se puede hacer es que los artículos que están precisamente recogidos en el 168 de la Constitución es pasárselos por el arco del triunfo. Esos son muy difícilmente cambiables. No se puede cambiar todo. Si se puede y se debe de cambiar el sistema electoral. Aquí lo que le vendría bien al país es un Gobierno de concentración nacional como en Alemania y ponerse las pilas. Hay que hacer un frente común contra una situación no solo sanitaria, sino también económica y social gravísima, también dentro de Europa. Nuestra esperanza pasa por hacer una Europa cade vez mejor y esa gente está en contra de todo lo que signifique un futuro mejor para nuestro país.