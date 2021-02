Carlos Herrera desmiente que el Rey Juan Carlos esté enfermo: «Hemos hablado esta mañana y está como un oso»

Fue Pilar Eyre, periodista experta en Casa Real, quien dio la voz de alarma al respecto de que Juan Carlos, rey emérito, se encuentra mal de salud.

Lo hizo en Twitter, primero este 14 de febrero, asegurando que «tengo una información muy grave que atañe al rey Juan Carlos», y por fin, algunas horas después, ya este lunes 15, también desde su perfil de la red social:

Pero apenas unos minutos duró este rumor paseando por el espectro mediático, porque en cuanto supo algo Carlos Herrera, el periodista de COPE que tiene estrecha relación con el emérito, acudió a desmentirlo desde su programa en la mañana radiofónica:

Estoy viendo informaciones en las que se afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, que la Casa Real valora su traslado a España… ¡Pues será otro rey! Porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él si estaba enfermo, y ha dicho que está como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo…