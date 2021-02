Terrible enfado de Juanma Castaño con sus tertulianos en directo: «¡Dejad los móviles!»

Juanma Castaño tiene una capacidad innata para meterse en líos, casi siempre divertidos y poco trascendentales, pero en el caso de este 15 de febrero de 2021 tuvo más razón que un santo. Y además en la COPE.

El presentador de ‘El Partidazo’ tuvo que parar durante un minuto el directo de su programa nocturno de radio deportiva porque se empezaba a sentir absolutamente ignorado por un ‘tertulión’ de analistas pegados al teléfono móvil y desenganchados del espacio que estaban protagonizando.

La verdad es que a un oyente se le ocurre poca desfachatez mayor que estar escuchando un programa en el transistor y que ninguno de los tertulianos esté realmente participando en cuerpo y alma de él.

La bronca de Castaño aún resuena en los estudios de la COPE…

Una cosa, voy a prohibir los móviles. ¡Voy a prohibir los móviles! ¡Como con mis hijos! Joseba Larrañaga, David Sánchez, Luis García, Mónica Marchante, Guille Uzquiano, dejad los móviles! ¡Estamos a la radio! Subid la cabeza y a-la-ra-dio… No os preocupéis por la actualidad, que para eso estoy yo. Vosotros, al programa, y estoy hablando en serio. Si yo planteo lo de Tebas, tenéis que entrar y comentarlo, no quedaros callados, porque estáis para eso. Tú estabas mandando un WhatsApp, la otra con el Twitter, el otro con el Instagram… No, no, ¡la radio! Último aviso, si no, vienen a El Partidazo tertulianos que no tienen móvil porque son de otro siglo, como Siro López o Manolo Lama. Lo digo en serio, y el que no valga, aquí no viene.