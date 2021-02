La Cadena COPE declara la guerra a Pablo Iglesias y sus compinches empeñados en la censura previa

Puñetazo sobre la mesa de la Cadena COPE contra las pretensiones censoras de Pablo Iglesias.

La emisora episcopal ha salido este mañana del 18 de febrero de 2021 como ‘Fuenteovejuna, todos a una‘ a poner en su sitio al vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista y a sus compinches por intentar dar carta de naturaleza a una censura previa en los medios de comunicación.

Nada sorprende ya en un líder de Unidas Podemos que en julio de 2020 adelantó en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa su intención de naturalizar el insulto contra los periodistas en redes sociales.

Ahora va a un paso más y pretende obligara los medios de comunicación a que se sometan a sus caprichos y que todo esté de acuerdo, por ejemplo, a lo que se publica en su panfleto digital, La Última Hora, ese juguete que puso en manos de Dina Bousselham, su ex asesora en Europa.

Carlos Herrera, por ejemplo, ha sido bastante explícito a la hora de valorar las intenciones censoras de Pablo Iglesias y no se ha cortado un pelo en darle el siguiente recado en sus comentarios editoriales:

Ahora está en tu afán, chavalote, por acallar a los medios de comunicación. Esa cosa que llamas control democrático, que no es más que controlar a aquellos medios que te investigan, pues aquí ya se sabe que si se investiga a Podemos arden las calles. Tú lo que quieres es controlar aquellos medios donde no has conseguido copar las redacciones, como tantas redacciones en las que tienes a tus redactores allí puestecitos para que digan lo que tú digas. Ningún problema, aquí te espero; estoy deseando que un estalinista quiera censurarme.