Herrera se encara con el matón Iglesias: «Aquí te espero; estoy deseando que un estalinista quiera censurarme»

Pablo Iglesias había venido amenazando con ello, pero no lo queríamos creer. Lo hizo primero desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, pero ahora lo ha hecho desde la tribuna del Congreso de los Diputados. No tiene filtro, no tiene fin. Quiere su estado totalitario y controlarlo todo.

Este 17 de febrero de 2021 el líder podemita y vicepresidente del Gobierno ha dado un nuevo paso hacia su ansiado poder bolivariano: quiere controlar los medios de comunicación privados.

Ya controla TVE, de forma lamentable, manipulación tras manipulación con el dinero de todos los españoles, y ahora quiere controlar a Herrera, Ana Rosa, Vicente Vallés y demás comunicadores que no le bailan el agua.

Aduciendo Iglesias que estos medios están al servicio de los intereses de los «millonarios», los «bancos» y los «fondos buitre», dice que casi todo lo controla un oligopolio mediante Atresmedia y Mediaset, y se queja de que no tengan ningún tipo de control democrático.

«¿Cuáles son los dispositivos de control de un poder tan inmenso?» Miente tanto que es obsceno. Los medios y sus profesionales están controlados por los jueces, si alguien se pasa de la línea, y por la audiencia; en forma de televidentes, oyentes o lectores. Si no hay esto, o si estos se cansan, se acabó.

En esta línea estalló contra él uno de los principales aludidos, Carlos Herrera, que tuvo ‘mucha plancha’ en este 18 de febrero desde su programa en la COPE y especialmente contra los podemitas.

Así se despachó contra el Vicepresidente:

No… Mentira, chavalote. Mentira absoluta. Los medios de comunicación estamos sometidos a un contrapoder que es el Poder Judicial. Y si a ti te han elegido los ciudadanos, a mí me elige todos los días la audiencia. Y además tiene una virtud, porque a ti tardar cuatro años en echarte, pero a mí con un solo gesto del botón me callan y se van a otra parte. Esa es la libertad. A mí me eligen todos los días, y si tú mientes, injurias o incitas al odio te pueden denunciar y tienes que dar explicaciones delante de un juez.

Aquí el problema en qué está, no solo en estos saqueadores y en esta gentuza sedienta de violencia, de extrema izquierda, batasunos… No. Ahora está en tu afán, chavalote, por acallar a los medios de comunicación. Esa cosa que llamas control democrático, que no es más que controlar a los medios que te investigan. Tú lo que quieres es controlar aquellos medios donde no has podido copar las redacciones, como tienes tantas redacciones con tus redactores allí puestecitos para lo que tú digas. A por ellos, mediante la censura. Oye, ningún problema, aquí te espero. Yo estoy deseando que un estalinista quiera censurarme.