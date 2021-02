Herrera ‘coge de la pechera’ a Sánchez: «El coautor intelectual, Pedrito, eres tú»

En un momento convulso como el que se vive en las calles de algunas ciudades por todo el territorio español en las noches, por los disturbios violentos con motivo del encarcelamiento del delincuente Pablo Hasel, el cobarde presidente Pedro Sánchez está callado hasta que escampe.

Una fórmula muy suya, la de esconderse cuando vienen mal dadas, lanzar a su guardia pretoriana socialista –Calvo, Ábalos, Montero…- a que hagan lo que puedan, y ya saldrá él cuando los ánimos estén más calmados. Mientras tanto, la otra parte de su Gobierno, se lo pasa en grande alentando a los violentos o pidiendo el control de los medios de comunicación privados.

Pablo Iglesias y Echenique están desatados, y no parece haber nadie al volante para controlarlos.

Por todo ello se notaba el cabreo tremebundo de Carlos Herrera en esta mañana de 19 de febrero de 2021, de modo que ya en su editorial se dedicó directamente a ir a por Pedro Sánchez, cogiéndole metafóricamente de la pechera:

Hoy debería comenzar este comentario editorial apoyando la decisión de Pedro Sánchez de destituir a Pablo Iglesias de la Vicepresidencia Segunda de su Gobierno, de borrar de él toda presencia de esa esa cuadrilla de inútiles y gandules que no sirven para nada y de haber conversaciones con el resto de fuerzas parlamentarias para alcanzar pactos de Estado, con partidos de Estado en un país que no soporta ya más tensiones.

Una de las mejores definiciones de este delincuente al que por fin han detenido y encarcelado, Pablo Hasel, la ofreció Herrera esta mañana. Nada despreciable tampoco la ofrecida por Isabel Díaz Ayuso…:

Aunque en el fondo de la cuestión quedó de nuevo este insulto a los podemitas, en el objetivo de Herrera estaba siempre Pedro Sánchez:

¿Qué la que más tiene que pasar, Sánchez? ¿No tienes bastante? Ayer fue la violencia, anteayer la Corona, pasado los medios de comunicación, que los quiere intervenir. Ahora Iglesias quiere hacer una cadena de prensa del Movimiento, que los medios sean públicos y él siendo Franco. Luego la justicia, luego la autodeterminación, luego ir diciendo que se vaya diciendo por el mundo que España no es una democracia, no sé qué, no sé cuántos…

Pero tú con tal de trincar el poder, tenerlo asido por las dos manos literalmente eres incapaz de dar un solo, paso valiente que daría una persona valiente. Iglesias, Echenique, esos despojos políticos impresentables en el fondo son como tú. Y el responsable eres tú, el presidente eres tú, no los demás. Y el culpable eres tú, el coautor intelectual, Pedrito, eres tú.