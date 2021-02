Losantos ‘borra’ el apodo a Carolina Darias por el «soplamocos» al líder del PSOE en Madrid a cuenta del 8-M

¿Puede haber un antes y un después en la batalla entre Federico Jiménez Losantos y el Ministerio de Sanidad?

Desde luego, este 25 de febrero de 2021, el director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) ha aparcado sus diferencias con el departamento que ahora tiene a Carolina Darias como máxima exponente tras la marcha de Salvador Illa a Cataluña para luchar por la presidencia de la Generalitat.

El periodista turolense reconoce que hasta la fecha del 24 de febrero de 2021 había considerado a la ministra de Sanidad como una política «anodina» y de hecho se refería jocosamente a ella como «anodina Darias»:

A veces en el comentarismo toca rectificar. Yo le puse anodina Darias a la nueva ministra de Sanidad porque siempre fue anodina. Hasta su aspecto lo es. No sabes si es una extra de ‘ Betty la Fea ‘ a la que rechazaron en el puesto porque hay que ver, no sé quién será su asesora de imagen, pero hay que despedirla. Pero desde ayer, o al menos ayer, nada de anodina, doña Carolina Darias.

Explica el por qué de ese cambio y no es otro que la desautorización al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar manifestaciones feministas para el 8 de marzo de 2021:

Ayer le dio un soplamocos al Franco Pardo, al Hannibal Lecter, que tienen aquí en Madrid, un soplamocos que no se ve desde los buenos tiempos de Alfonso Guerra, pero qué bofetón le dio. Es que de pronto sale el tío diciendo que se permitirían manifestaciones de hasta 500 personas. Y sale la otra, que se enfermó, que se infectó, que se contagió y que creo que lo pasó muy mal, aunque no fue al Ruber como Carmen Calvo. Aunque tampoco sabemos cómo lo pasó la familia del presidente porque el faraón de La Moncloa no da noticias ni de sí mismo ni de su dinastía.